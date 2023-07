Barbie e la regola dei Ken: il messaggio di Ryan Gosling per Jimin dei BTS [VIDEO]

Cosa succede quando due icone della cultura pop collidono? È successo con Barbie e Jimin dei BTS in un inaspettato crossover (più o meno). E ora Ryan Gosling è intento a portare avanti la tradizione dei Ken, come spiega in un videomessaggio indirizzato al celebre idol.

Quando Ryan Gosling "copiò" i BTS

Tutto nasce da uno degli outfit del Ken interpretato da Ryan Gosling. Nel film di Greta Gerwig, infatti, a un certo punto vediamo il Ken di Gosling in un completo da cowboy nero con dettagli bianchi... Un abbigliamento che è sembrato subito incredibilmente familiare agli Army (i fan dei BTS).

Nel video musicale di Permission To Dance, brano del 2021 della famosa band coreana, è Jimin a indossare lo stesso identico outfit.

Da Ken, per Jimin

E ora che questa connessione è stata portata anche all'attenzione di Gosling, l'attore ha deciso di realizzare un videomessaggio per il cantante di Angel Pt. 1 e Like Crazy.

"Ciao Jimin, è Ryan Gosling che parla" esordisce Gosling "Ho notato che il tuo outfit per il video di Permission To Dance è lo stesso che indossa anche il mio Ken nel film di Barbie che sta per uscire al cinema. Devo ammetterlo, tu lo hai indossato per primo, e ti sta sicuramente meglio. Per cui, c'è questa regola non scritta dei Ken che dice che se riprendi lo stile di un altro Ken, devi regalare loro il tuo bene più prezioso".

"Pertanto, spero che accetterai la chitarra di Ken come mia umile offerta. E poi, Ken non è che la suoni per davvero, per cui... Starà sicuramente meglio in mano tua!" conclude.

Barbie arriva in queste ore nelle sale italiane.