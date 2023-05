Fast X: il video ufficiale di Angel Pt. 1, il brano di Jimin dei BTS, NLE Choppa, Kodak Black, JVKE, Muni Long

Mentre il pubblico si prepara per andare al cinema a vedere Fast X, il nuovo capitolo della saga di Fast & Furios, sul web arriva finalmente anche il video ufficiale di Angel Pt. 1, brano della colonna sonora del film firmato da Jimin dei BTS, NLE Choppa, Kodak Black, JVKE e Muni Long.

[video id= yt=/L1oCBre2tQo]

Nei giorni scorsi vi avevamo mostrato una breve anteprima di Angel Pt. 1, e quest'oggi possiamo finalmente ammirare il video musicale ufficiale della canzone parte della colonna sonora del nuovissimo film della saga, il decimo, intitolato per l'appunto Fast X.

Fast X è al cinema

"La fine della corsa ha inizio. Nel corso di molte sfide e contro ostacoli impossibili, Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia hanno superato in astuzia, coraggio e abilità tutti i nemici che hanno incontrato sul loro cammino. Ora si trovano di fronte all'avversario più letale che abbiano mai affrontato: una minaccia terribile che emerge dalle ombre del passato, alimentata dalla vendetta, determinata a disperdere la famiglia e a distruggere per sempre tutto e tutti i suoi cari. In Fast Five, Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes e distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che però non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante (Jason Momoa), ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto. Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all'Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni (Leo Abelo Perry, Black-ish) è l'obiettivo finale della vendetta di Dante" si legge nella sinossi ufficiale di Fast X fornita da Universal Pictures ".

Diretto da Louis Leterrier (Scontro tra Titani, L'incredibile Hulk), Fast X vedrà il ritorno dal cast storico del franchise composto da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Chris "Ludacris" Bridges, Jason Statham Sung Kang ai quali si uniranno anche John Cena, Scott Eastwood, Helen Mirren, Charlize Theron e le new entry Brie Larson, Alan Ritchson, Jason Momoa, Daniela Melchior e Rita Moreno.

Fast X arriverà oggi 18 maggio nelle sale italiane dopo essere stato presentato in anteprima mondiale a Roma.