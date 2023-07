Barbie, Greta Gerwig pensava solo a Ryan Gosling per Ken: 'Non avrei accettato un no'

La regista ha rivelato che sia lei che Margot Robbie hanno sempre avuto in mente solo Gosling per il ruolo di Ken.

Nel corso della campagna promozionale di Barbie, la regista e co-sceneggiatrice Greta Gerwig ha ammesso di aver sempre avuto in mente solo Ryan Gosling per il personaggio di Ken al fianco della protagonista Margot Robbie.

In una nuova intervista a Rolling Stone, la regista ha rivelato quanto lei e la produttrice Margot Robbie siano state insistenti nel voler affidare il ruolo a Gosling, al punto da non avere in mente nessun un altro attore.

"Era sempre e solo Ryan Gosling", ha spiegato la Gerwig. "Io e Margot non avremmo accettato un no come risposta". Su queste pagine è disponibile l'ultimo trailer del film con Margot Robbie.

Lo stesso Gosling si è sentito onorato di poter partecipare al film di Barbie e ha più volte definito la sceneggiatura la migliore che avesse mai letto. L'attore ha anche accennato all'impatto che spera possa avere il film sul pubblico:

"È una cosa che mi aspettavo da tutta la vita. Penso che molti Ken si sentiranno visti e ascoltati quando lo vedranno. Devo farlo per tutti i Ken del mondo. Nessuno gioca con i Ken!".

Barbie arriverà nelle sale il 21 luglio prossimo.