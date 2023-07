Barbie e Oppenheimer volano al box office USA, La casa dei fantasmi peggior apertura per una ride Disney

Barbie e Oppenheimer continuano a macinare incassi in vetta al botteghino americano, delude il debutto de La casa dei fantasmi, peggior apertura di sempre per un film tratto da una ride Disney.

Non si ferma il successo di Barbie e Oppenheimer, rispettivamente primo e secondo incasso del weekend al box office USA, male La casa dei fantasmi, che segna il peggior debutto per un film tratto da un'attrazione Disney.

La commedia fantasy diretta da Greta Gerwig e interpretata da Margot Robbie e Ryan Gosling conserva saldamente la prima posizione al botteghino americano aggiungendo ben 93 milioni di dollari nel secondo weekend. Le vendite dei biglietti per "Barbie" sono diminuite solo del 43% rispetto al suo debutto e si sono concluse con il settimo secondo fine settimana più lucroso della storia. Solo in patria, Barbie ha già superato i 351,4 milioni, con oltre 750 milioni globali, e il suo successo non accenna a diminuire. Scoprite la nostra recensione di Barbie e la sua incredibile avventura on the road da Barbie Land al mondo reale.

Barbie, Margot Robbie: "Ho detto agli studi che il film poteva incassare un miliardo. Forse ho esagerato"

Oppenheimer: Cillian Muprhy in un primo piano

Anche l'oscuro dramma storico di Christopher Nolan continua a macinare incassi, raccogliendo ben 46,6 milioni di dollari durante il secondo fine settimana che lo portano a 174 milioni totali. Secondo la Universal, Oppenheimer è diventato il primo film vietato ai minori di 17 anni a incassare più di 10 milioni di dollari per sette giorni di fila. Sostenuto da recensioni stellari, il film biografico sul "padre della bomba atomica" sta ampiamente superando le aspettative per una pellicola in costume di tre ore con poca azione e molte chiacchiere. Scoprite i segreti del film storico di Christopher Nolan nella nostra recensione di Oppenheimer, che arriverà nei cinema il 23 agosto.

"Il secondo fine settimana dimostra che l'interesse per Barbie e Oppenheimer di una settimana fa non è stato un colpo di fortuna", afferma Paul Dergarabedian, analista senior di Comscore. "Entrambi i film hanno registrato numeri nel secondo fine settimana che sarebbero stati considerati solidi come debutti e riflettono due delle migliori performance del secondo anno nella storia del botteghino".

Oppenheimer come Il signore degli anelli o Avatar: la differita italiana sui grandi eventi

La casa dei fantasmi: Rosario Dawson e Chase W. Dillon in una scena

E arriviamo alle note dolenti. Due nuove uscite, il remake Disney de La casa dei fantasmi e il violento thriller targato A24 Talk to Me hanno tentato di distrarre l'attenzione del pubblico dal Barbenheimer con risultati alterni. La casa dei fantasmi ha debuttato al terzo posto con 24,6 milioni di dollari da 3.700 sale nordamericane e una media per sala di 6,470dollari. Il film ha incassato 9,1 milioni di dollari al botteghino internazionale, portando il suo bottino mondiale a 33 milioni di dollari. Non è un grande risultato per un film per famiglie e probabilmente non ha aiutato il fatto che un film in stile Halloween sia uscito a luglio. La Disney ha speso 150 milioni di dollari per produrre il film e decine di milioni in sforzi promozionali, ottenendo la peggior apertura per un film tratto da un'attrazione dei parchi tematici.

La casa dei fantasmi, il regista: "Disney pensava potesse essere troppo spaventoso"

Il thriller a basso budget Talk to Me ha debuttato al sesto posto generando ben 10 milioni di dollari da 2.340 sale negli Stati Uniti, e una media per sala di 4.285 dollari. Le vendite di biglietti hanno superato le aspettative, segnando la seconda miglior apertura per A24 dopo Hereditary con 13,6 milioni.

Non molla Sound of Freedom. Il thriller a sfondo religioso basato su una storia vera incentrato sul traffico sessuale di minori si conferma la rivelazione dell'estate americana. La pellicola, interpretata da Jim Caviezel e Mira Sorvino resiste al quarto posto incassando altri 12,4 milioni e sfiorando i 149 milioni in quattro settimane. Numeri che ci insegnano a non sottovalutare mai l'appeal della religione su una gran fetta di pubblico americano.

Quinto Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, in netto calo dopo il Barbeheimer. L'action con Tom Cruise incassa altri 10,7 milioni per un totale domestico di 139,2 milioni. Scoprite la nostra recensione di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno.