La casa dei fantasmi, il regista:'Disney pensava potesse essere troppo spaventoso'

Uscirà prossimamente nelle sale un nuovo adattamento cinematografico de La casa dei fantasmi, storica attrazione dei parchi divertimenti Disney. Il film è stato diretto da Justin Simien, che ha rilasciato un'intervista a Comicbook nella quale ha svelato che Disney era intimorita dalla possibilità che alcuni spezzoni del film potessero risultare troppo spaventosi per gli spettatori.

"C'erano alcune cose che lo studio pensava sarebbero state troppo spaventose. E poi abbiamo iniziato a proiettare il film e le prime persone ci hanno detto 'Il film è troppo spaventoso?', e i bambini alzavano la mano e dicevano 'No, ce la posso fare. Vogliamo di più'. E così c'erano cose che non pensavo si potessero fare, coinvolgendo l'Hat Box Ghost, e in particolare con alcuni jumpscare che non ero sicuro che ce l'avremmo fatta ma è successo, i bambini ne volevano di più. E continuavo a dire che i miei primi film Disney sono ancora i più spaventosi che abbia mai visto. Mi riferisco a Pinocchio che diventa un asino e Biancaneve che si perde nella foresta, queste sono cose terrificanti. Come Simba che perde Mufasa, queste sono momenti spaventosi" ha dichiarato Simien "E i bambini possono gestirlo. E se li rispetti abbastanza da gestire la storia possono farlo. E ci siamo appoggiati a questo. La vita è spaventosa".

Nel cast di La casa dei fantasmi ci sono Jared Leto, Lakeith Stanfield, Owen Wilson, Tiffany Haddish, Danny DeVito e Jamie Lee Curtis.