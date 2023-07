Barbie, Margot Robbie: 'Ho detto agli studi che il film poteva incassare un miliardo. Forse ho esagerato'

In veste di produttrice, il compito di Margot Robbie era quello di convincere uno studio a finanziare Barbie con la convinzione che si sarebbe rivelato un ingente successo economico. L'attrice è arrivata a sostenere nei meeting sul soggetto che il film avrebbe potuto incassare un miliardo di dollari globali, anche se la svolta è arrivata con Greta Gerwig dietro la macchina da presa.

Barbie: una foto del film

"Penso ai aver spinto gli studios a rischiare convincendoli che i proventi arrivano quando sono abbastanza coraggiosi da accoppiare una grande idea con un regista visionario", ha detto Robbie in un'intervista a Collider. "E poi ho fornito una serie di esempi come 'dinosauri e Steven Spielberg' - nominando praticamente tutto ciò che ha fatto fare un sacco di soldi agli studios nel corso degli anni. E poi ho detto 'E ora avete Barbie e Greta Gerwig'. E penso di aver detto loro che avrebbe guadagnato un miliardo di dollari. Forse ho esagerato, ma avevamo un film da fare, ok?"

Barbie è un film adatto ai bambini? Ecco tutto ciò che dovete sapere

Scoprite la nostra recensione di Barbie, da oggi al cinema. Se il film di Gerwig arriverà a incassare un miliardo di dollari lo scopriremo prossimamente. Le proiezioni USA danno un debutto tra i 95 e 110 milioni di dollari in 4.200 cinema nord-americani, ma non dimentichiamo che in patria il film si scontrerà con l'attesissimo Oppenheimer, che in Italia vedremo a partire dal 23 agosto.

Le prime reazioni a Barbie hanno lodato il film, definito 'roboante e geiale'. Vedremo adesso come reagirà il pubblico di fronte alla curiosa pellicola che si profila uno dei blockbuster della stagione estiva.