Sound of Freedom: il film sul traffico di bambini con Jim Caviezel è un successo al box office

Sound of Freedom, il nuovo film in cui Jim Caviezel fa parte di un'organizzazione che lotta contro la tratta di bambini, sta avendo un enorme successo al botteghino.

Sound of Freedom, il film che affronta il tema del traffico di bambini prodotto da Eduardo Verástegui e interpretato da Jim Caviezel, continua a primeggiare nelle classifiche del box office. Attualmente, secondo le classifiche di Box Office Mojo, la pellicola si posiziona al secondo posto, subito dietro il nuovo capitolo di Mission Impossible.

Dopo essere stato distribuito nei cinema di tutto il paese il 4 luglio scorso, il film ha avuto un incredibile giorno di apertura in cui ha raggiunto il primo posto al box office, battendo il quinto film di "Indiana Jones" e guadagnando 14,24 milioni di dollari. Il film è stato originariamente prodotto dalla 20th Century Fox e completato nel 2018, ma è stato accantonato dopo l'acquisizione dello studio da parte della Disney.

Locandina di Sound of Freedom

Solo dopo essere stato acquisito da Angel Studios, Sound of Freedom è finalmente arrivato nei cinema. In poco più di una settimana, la pellicola ha incrementato i suoi incassi settimanali da 20 a 27 milioni di dollari, raggiungendo un totale di 85,5 milioni di dollari da quando è stato rilasciato.

Inoltre, Sound of Freedom ha fatto la storia del box office con un aumento del 37% degli incassi rispetto alla settimana precedente. Bradon Purdie, responsabile della distribuzione cinematografica di Angel Studios, ha dichiarato in un comunicato stampa: "Ci sono stati solo 10 film distribuiti su larga scala nella storia del box office che hanno registrato un aumento di oltre il 35% nel secondo weekend rispetto al weekend di apertura. Angel Studios è l'unico studio a raggiungere questo risultato durante la stagione dei blockbuster estivi con 'Sound of Freedom'". Ricordiamo che il film si basa sulla vera storia di Tim Ballard, un ex agente del Dipartimento per la Sicurezza Interna, che cerca di salvare dei bambini, vittime di abusi sessuali e della tratta di esseri umani.