Barbie, dopo il grande successo, Mattel loda lo script di Polly Pocket con Lily Collins

Dopo il successo di Barbie un'altra bambola della Mattel bucherà il grande schermo. Tempo fa Lena Dunham aveva scritto lo script per il live-action di Polly Pocket, con protagonista Lily Collins nel ruolo della famosa bambola in miniatura. La regista dovrebbe dirigere il film prossimamente.

Una foto di Lily Collins

Nel frattempo, la produttrice esecutiva di Mattel Films, Robbie Brenner in un'intervista a Variety ha espresso il suo entusiasmo riguardo la sceneggiatura definendola "fantastica", e ha lodato Collins e Dunham: "Sono due delle mie donne preferite in assoluto_".

Ha poi aggiunto "È stata una collaborazione straordinaria. Lena è così collaborativa, si rimbocca le maniche (...) Lily è così produttiva. È stata una collaborazione incredibile, quindi ne siamo entusiasti. Speriamo di poterlo realizzare in futuro". Della trama la Brenner però non ha rivelato ancora nulla ma Variety l'ha descritta come una commedia per famiglie.

Gli altri progetti in casa Mattel

Sempre nella stessa intervista, Brenner, insieme al produttore esecutivo di Barbie, Kevin McKeon, ha parlato dello stato dello stato di sviluppo di 14 ulteriori giochi di proprietà della Mattel che la società vorrebbe portare al cinema in seguito al grande successo del film diretto da Greta Gerwig. Si tratta dei giochi American Girl, Magic 8 Ball, UNO, Wishbone, Thomas & Friends e Masters of the Universe. Il progetto di Polly Pocket comunque è il più vicino a essere realizzato. Questi progetti si trovavano in varie fasi di sviluppo e pre-produzione prima che gli scioperi degli attori e degli sceneggiatori bloccassero lo sviluppo della maggior parte delle produzioni hollywoodiane.

Tra gli altri progetti cinematografici della Mattel già annunciati in precedenza con registi, attori e produttori di rilievo troviamo: Barney con l'attore Daniel Kaluuya, Hot Wheels prodotto da J.J Abrams, Rock 'Em Sock 'Em Robots prodotto che coinvolge Vin Diesel e infine un film su Major Matt Mason con Tom Hanks. Intanto Barbie sta riscuotendo un enorme successo ed è uscito nelle sale il 21 luglio.

