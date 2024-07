Barbie e Percy Jackson tra i vincitori dei Kids' Choice Awards 2024

Barbie di Greta Gerwig ha vinto il premio di film preferito e la sua star Margot Robbie il premio di attrice cinematografica preferita alla cerimonia dei Kids' Choice Awards nella serata di premiazione tenutasi sabato sera al Pauley Pavilion di Los Angeles.

Tra gli altri vincitori, spiccano anche Spider-Man: Across the Spiderverse come film d'animazione preferito e Timothée Chalamet, protagonista del film Wonka, come attore preferito. I Kids' Choice Awards sono organizzati da Nickelodeon, e dai loro spettatori sono votati i vincitori.

I nuovi Kids' Choice Awards

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo è stato votato come show preferito dagli spettatori più piccoli di Nickelodeon mentre Walker Scobell, interprete protagonista della serie tv, ha ottenuto il riconoscimento come attore preferito in una serie tv.

Walker Scobell in Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo

Un lista di vincitori quasi annunciata, con Young Sheldon e la sua star, Iain Armitage, vincitori come show tv preferito e attore preferito dalle famiglie. Esulta anche Olivia Rodrigo che ha ottenuto il premio star tv femminile preferita dal pubblico fanciullesco per High School Musical: The Musical: The Series, e Miranda Cosgrove, sua controparte nella categoria per le star preferite dalle famiglie con la serie iCarly.

Tra i cartoni animati preferiti la spunta SpongeBob SquarePants mentre tra i reality show vince America's Got Talent. Il cattivo preferito dagli spettatori di Nickelodeon nel 2024 è Jack Black per il lungometraggio animato Super Mario Bros. - Il Film.

Piuttosto scontata la vittoria di Taylor Swift come miglior star musicale femminile, miglior star globale e miglior biglietto dell'anno, ed è rimasta in famiglia la categoria di miglior star sportiva maschile dell'anno, in cui ha trionfato il fidanzato Travis Kelce, star NFL. Sempre in ambito sportivo, Simone Biles ha vinto il premio come miglior sportiva femminile dell'anno mentre Post Malone si è aggiudicato il premio come miglior star musicale maschile.