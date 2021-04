Vin Diesel star e produttore del film ispirato al gioco Rock 'Em Sock 'Em Robots

Vin Diesel ha trovato un nuovo progetto di cui occuparsi: un film live-action tratto dal gioco degli anni '80 Rock 'Em Sock 'Em Robots, di cui sarà il protagonista e il produttore esecutivo.

Il lungometraggio sarà realizzato grazie alla collaborazione tra Universal Studios e Mattel Films e dovrebbe essere il primo capitolo di un franchise.

Rock 'Em Sock 'Em Robots sarà scritto da Ryan Engle, già autore dello scenaggiatura di Rampage che aveva come star Dwayne Johnson.

Vin Diesel dovrebbe interpretare il ruolo di un padre che con il figlio stringe un inaspettato legame con un'avanzata macchina da guerra.

La star di Fast & Furious ha dichiarato: "Prendere il classico gioco Rock 'Em Sock 'Em Robots, con la Mattel come partner, e allinearlo con la capacità di costruire mondi e franchise che caratterizza il lavoro di Universal è davvero eccitante".

Robbie Brenner, produttore esecutivo di Mattel Films, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di portare questo iconico marchio di Mattel in vita sul grande schermo con i nostri partner di incredibile talento, Vin Diesel, One Race Films e Universal. Il nostro ricco catalogo di franchise continua a offrire storie coinvolgenti e non vediamo l'ora di creare quella che sarà sicuramente un'elettrizzante avventura action che l'intera famiglia potrà apprezzare".

Rock 'Em Sock 'Em Robots permetteva ai giocatori di sfidarsi con un gioco in cui due robot si affrontavano su un ring ed è diventato molto popolare in tutto il mondo negli anni '80.