Lily Collins star di Polly Pocket, film scritto da Lena Dunham

Lily Collins sarà la protagonista di Polly Pocket, un film scritto e diretto da Lena Dunham ispirato alla famosa bambola in miniatura prodotta dalla Mattel.

Il progetto targato MGM vedrà la star di Emily in Paris impegnata anche in veste di produttrice in collaborazione con la creatrice di Girls che contribuirà con la sua Good Thing Going.

Nel film live-action dedicato a Polly Pocket si racconterà la storia di una ragazzina che stringe amicizia con una donna dalle dimensioni "tascabili". Robbie Brenner e Kevin McKeon supervisioneranno il film per conto di Mattel Films.

Lena Dunham ha dichiarato: "Polly Pocket mi ha regalato innumerevoli ore di evasione dalla realtà durante la mia infanzia. Polly mi ha dato un piccolo mondo di magia e autonomia da raccontare, quindi è piuttosto poetico potr affrontare queste stesse idee ora in veste di regista collaborando con la brillante Lily Collins, Robbie Brenner, Mattel e MGM. Sono così elettrizzata nel portare in campo il mio amore per questo marchio storico e la mia profonda convinzione che le giovani donne hanno bisogno di film intelligenti e giocosi che si rivolgono a loro senza condiscendenza".

Emily in Paris: Lily Collins nella serie Netflix

Lily Collins ha aggiunto: "Sono così eccitata nel collaborare con questo incredibile team. Sviluppare questo progetto con Robbie, Lena, Mattel e MGM per reintrodurre Polly in un modo divertente e moderno è stato un vero piacere. Essendo una ragazzina che era ossessionata con Polly Pocket, questo è realmente un sogno che diventa realtà e non vedo l'ora di portare questi minuscoli giocattoli sul grande schermo".

Polly Pocket è tornata nel 2018 nei negozi con una nuova linea di prodotti realizzati da Mattel, ottenendo un'ottima accoglienza, ed è stata al centro anche di una serie animata a numerosi contenuti realizzati per YouTube.