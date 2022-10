He-Man and the Masters of the Universe: Mattel sta producendo nuove action figure tratte dal film del 1987

Il film del 1987 He-Man and the Masters of the Universe torna a far parlare di sé con alcune nuove action figure in corso di produzione dalla Mattel, per la gioia dei fan storici e quelli nuovi.

Con il franchise di He-Man che celebra quest'anno il suo 40° anniversario, la Mattel è letteralmente tornata indietro nel tempo, per fornire nuove action figure basate sul film He-Man and the Masters of the Universe del 1987. Pur con una fattura ben differente dal passato, questi nuovi lavori, mirati ai fan sia di vecchia data che ai nuovi, restano molto più economici e accessibili.

Masters of the Universe: una foto delle action figure

I prezzi, infatti, per queste nuove action figures tratte dal film I dominatori dell'universo si aggirano intorno ai 30 dollari.

Per la gioia dei collezionisti c'è la possibilità di preordinarle entrambe su Entertainment Earth.

A dimostrazione dell'amore che i fan nutrono verso questo brand, in questi giorni si sta parlando parecchio anche di un nuovo e ipotetico film, accompagnato dalle polemiche e speculazioni più classiche di settore.

Masters of the Universe: una foto delle action figure

Le statuine di He-Man e Skeletor, dal film Masters of the Universe, sono alte circa 7 pollici e sono dotate di 30 punti di articolazione, con testa e mani intercambiabili, accessori per le armi e una serie di accessori dalle fattezze morbide.