Greta Gerwig riceverà un prestigiosissimo premio per il suo lavoro come regista

Greta Gerwig sarà premiata con il Pioneer of the Year Award dalla Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation.

La sceneggiatrice e regista di Barbie riceverà il premio durante la Pioneer of the Year Dinner, che si terrà il 25 settembre al Beverly Hilton Hotel. L'evento di beneficenza onorerà la Gerwig e raccoglierà i proventi per il Pioneers Assistance Fund della WRMPPF, un ente di beneficenza che fornisce assistenza finanziaria e consulenza di supporto agli individui della comunità della distribuzione e dell'esposizione cinematografica nei momenti di bisogno.

Il premio viene conferito ai membri dell'industria cinematografica che si sono distinti per l'eccezionale leadership, il servizio alla comunità e l'impegno filantropico.

Barbie: Greta Gerwig sul set

La Gerwig, che ha scritto e diretto film candidati all'Oscar come Lady Bird e Piccole Donne, sta attualmente lavorando a un adattamento della serie di libri di C.S. Lewis Le cronache di Narnia per Netflix. A febbraio, la regista ha rivelato che la sceneggiatura dell'adattamento era stata scritta prima ancora che iniziasse le riprese di Barbie.

Barbie, Greta Gerwig prossima regista di James Bond? "Mai dire mai"

Gerwig ha anche ricevuto nomination agli Oscar per la miglior regia e la miglior sceneggiatura originale per Lady Bird e per la miglior sceneggiatura adattata per Piccole donne e Barbie. Nella sua carriera di attrice, ha già recitato in Lo stravagante mondo di Greenberg del marito Noah Baumbach con Ben Stiller, Frances Ha e altri film.

È inoltre prevista la sua partecipazione al nuovo film di Baumbach, ancora senza titolo, con George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern e Riley Keogh, dopo aver recitato anche nel suo ultimo Rumore Bianco.