Barbie: un attore del film mandò un messaggio a Margot Robbie prima che diventasse famosa

Una delle star del film Barbie ha rivelato che Margot Robbie lo ha sorpreso sul set, ricordandogli che molto tempo prima, le aveva inviato un messaggio di compleanno per farle gli auguri. L'attore in questione è il gallese Rob Brydon, che ha sorpreso gli spettatori con la sua apparizione nel ruolo di Sugar Daddy Ken nel film campione d'incassi della scorsa estate. Brydon ha raccontato al Times di Londra che la Robbie era una grande fan di Gavin and Stacey, serie britannica di successo che lo aveva visto protagonista, scritta da James Corden e Ruth Jones.

Barbie, il racconto del messaggio a Margot Robbie

Rob Brydon è poi entrato nel dettaglio del messaggio inviato alla Robbie: "Anni fa, un'amica di Margot mi chiese di registrare un messaggio di compleanno per lei nei panni di zio Bryn, ovvero il mio personaggio in Gavin and Stacey. Quando anni dopo ho incontrato Margot e sono andato a provare il costume che avrei messo in Barbie, mi ha detto: "Non ti ricordi di aver fatto quel messaggio, vero?". Le ho risposto: "No, a dire il vero me ne sono dimenticato".

Barbie: Margot Robbie allo specchio in una scena

Brydon ha anche rivelato che, avendo lavorato solo per poche ore a Barbie, non aveva idea dell'importanza del film e che si sarebbe rivelato un grande successo: "Non avrei mai immaginato quanto sarebbe stato importante il film e dell'impatto che avrebbe avuto sul cinema. Forse perché ci ho lavorato solo per un giorno".

L'anno scorso Brydon ha rivelato di essersi sentito ferito quando i fan di Barbie hanno messo in dubbio il motivo per cui era stato scritturato nel film dei record. Sottolineando anche che il modo in cui ha ottenuto il ruolo è una lezione per i giovani attori che vogliono fare carriera: "Non sai mai chi ti guarda!". Brydon riprenderà il ruolo di zio Bryn nello speciale natalizio di Gavin and Stacey, in onda sulla BBC durante le feste.