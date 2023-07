Barbie: incassi strepitosi al box office italiano, 7,7 milioni nel primo weekend

Cifre così alte non le vedevamo da tempo immemore. L'esordio di Barbie al box office italiano raggiunge un incasso stellare di 7,7 milioni di euro nel primo weekend di programmazione da 484 sale, con 992.857 presenze (dati Cinetel). Tutti pazzi per Barbie e per i suoi protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, circondati da un cast all star che non fa che amplificare la curiosità nei confronti di un film supportato da una campagna di marketing senza precedenti. Va detto, però, che in Italia Barbie non ha dovuto affrontare la concorrenza di Oppenheimer, che nel Bel Paese vedremo solo a partire dal 23 agosto, permettendo alla pellicola incentrata sull'icona dei giocattoli Mattel di catturare tutta l'attenzione del pubblico su di sé. Scoprite la nostra recensione di Barbie e la sua incredibile avventura on the road da Barbie Land al mondo reale.

L'impatto di Barbie frena la corsa di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, sottraendogli una consistente fetta di incassi. Altri 856.000 euro garantiti da 108.892 presenza permettono comunque allo spy action seriale con Tom Cruise di superare i 3,1 milioni complessivi. Scoprite la nostra recensione di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino: una foto del film

Calo nettissimo per Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Gli incassi crollano a soli 289.000 euro, ma l'ultima avventura sull'archeologo più amato dal pubblico arriva comunque a incassare 5,3 milioni di euro, confermando l'affezione del pubblico italiano nei confronti di Harrison Ford e del suo personaggio più celebre. Qui la nostra recensione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, che vede nel cast anche Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge e tante altre star.

Scende in quarta posizione Elemental, film d'animazione Pixar/Disney che incassa altri 271 mila euro, arrivando a un lauto totale di 5,3 milioni in quattro settimane. Il nuovo film d'animazione Disney/Pixar ruota attorno al rapporto tra due elementi apparentemente opposti, fuoco e acqua, come rivela la nostra recensione di Elemental.

Timido debutto, in quinta posizione, per La maledizione della Queen Mary, horror britannico di prossima uscita diretto da Gary Shore e interpretato da Alice Eve e Joel Fry. Nel 1938 il transatlantico Queen Mary diventa una nave maledetta quando un uomo uccide in maniera violenta tutta la sua famiglia. Anni dopo, la famiglia Calder si trova a bordo della Queen Mary insieme al figlio Lukas. Esplorando la nave, il bambino si imbatte nei terrificanti spettri di quel passato di sangue, fino a esserne completamente posseduto. Solo 135.000 euro da 238 sale per la pellicola da brivido, passata inosservata per via dell'esplosione rosa di Barbie.