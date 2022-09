Barbie, il film con Margot Robbie non conterrà Barbie Girl degli Aqua: "Troppo stucchevole"

Barbie Girl, hit dance degli anni '90 lanciata dalla band scandinava Aqua, non farà parte della colonna sonora del film su Barbie con Margot Robbie

Il giocoso brano degli Aqua Barbie Girl, che quest'anno compie 25 anni, non sarà usato nella colonna sonora di Barbie, film di Greta Gerwig con Margot Robbie.

In un'intervista a Variety pubblicata lunedì, la cantante norvegese Lene Nystrøm ha affermato che usare il successo del gruppo del 1997 - che quest'anno compie 25 anni, insieme all'album di debutto di Aqua, Aquarium - nel film con Margot Robbie e Ryan Gosling sarebbe "troppo stucchevole".

"Capisco perfettamente perché non l'hanno usato", ha detto Nystrøm, "ma l'attenzione tornerà sul brano, qualunque cosa accada". Il tastierista Søren Rasted, d'altra parte, ha scherzato proponendo una versione alternativa della faccenda: "Dobbiamo dire che siamo noi che abbiamo rifiutato perché Ryan Gosling non è abbastanza bravo!"

Barbie, Margot Robbie: "Dopo che le foto sono trapelate centinaia di persone si sono presentate sul set"

Barbie Girl è diventata un fenomeno internazionale alla fine degli anni '90, vendendo più di 1,4 milioni di copie negli Stati Uniti e raggiungendo la vetta delle classifiche del Regno Unito per un mese. La canzone ha anche avuto qualche contraccolpo, suscitando critiche sul fatto che fosse un insulto al femminismo e provocando una causa per violazione del marchio da parte della Mattel (la società di giocattoli alla fine ha perso la causa).

"Dovevamo stare attenti a ciò che dicevamo per tutto il tempo, a volte le nostre parole erano distorte", ha detto Nystrøm riguardo alla causa.

Il film live action Barbie, ispirato alla celebre bambola Mattel, è diretto da Greta Gerwig che è anche coautrice insieme al marito Noah Baumbach. La pellicola è in sviluppo da diversi anni e ha subito numerosi intoppi creativi. Alla fine, Warner Bros. ha rilevato la produzione e Margot Robbie è arrivata a produrre e interpretare Barbie. Nell'ottobre 2021 Ryan Gosling è stato confermato come interprete di Ken, la controparte maschile di Barbie. Nel cast troviamo anche Issa Rae, Will Ferrell, Kate McKinnon, Simu Liu, Michael Cera e America Ferrera.