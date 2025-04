Barbie, Matt Bomer non rimpiange di aver rifiutato il film: "Ho preferito recitare in Maestro"

La star di White Collar ha chiarito di non essere dispiaciuto per aver detto 'no' al film campione d'incassi diretto da Greta Gerwig.

Nel 2023, Matt Bomer avrebbe potuto essere tra i protagonisti di ben due film da Oscar, Barbie di Greta Gerwig e Maestro di Bradley Cooper. La star aveva già raccontato di aver partecipato ad un provino per interpretare uno dei Ken nel blockbuster.

Alla fine, ha deciso di abbandonare il progetto per trascorrere maggior tempo con la famiglia. Intervistato da Business Insider, Bomer ha confessato di aver rinunciato a Barbie e di aver preferito il film biografico su Leonard Bernstein.

Matt Bomer non pentito del rifiuto a Barbie di Greta Gerwig

"Anche se il mio ruolo in Maestro era piccolo, Bradley [Cooper] è stato così collaborativo con me sin dall'inizio. È stata un'esperienza così immersiva che volare da Londra per girare in fretta le mie scene in Barbie e poi tornare subito a Londra non avrebbe reso Maestro l'esperienza che poi è stata".

Greta Gerwig sul set di Barbie

In passato, Bomer aveva raccontato di aver registrato un self-tape per Barbie:"L'ho registrato da solo, interpretando diversi Ken. E mi sono vestito in modo diverso per ognuno. Ho registrato le battute dell'altro personaggio su un registratore lasciandomi lo spazio per rispondere".

Il ruolo di Matt Bomer in Maestro di Bradley Cooper

In Maestro, Matt Bomer interpreta David Oppenheim, amante del protagonista interpretato da Bradley Cooper. Nonostante la sua partecipazione al film si concentri nella prima parte, Bomer ha raccontato che l'esperienza ha avuto un impatto profondo su di lui.

"È stato un modo di lavorare a cui sono davvero grato di essere stato esposto. E non credo che l'avrei vissuto se avessi cercato di incastrarlo di fretta" ha confessato l'attore.

Matt Bomer e Bradley Cooper sul set di Maestro

Al momento, Matt Bomer è impegnato nella serie tv comica Mid-Century Modern, al fianco di Nathan Lane e Nathan Lee Graham, creata dagli ideatori di Will & Grace.