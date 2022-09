Barbie, Margot Robbie: "Dopo che le foto sono trapelate centinaia di persone si sono presentate sul set"

Questa estate, per almeno due settimane, non è stato possibile accedere ai social media senza vedere le foto di Margot Robbie e Ryan Gosling sul set di Barbie di Greta Gerwig. L'attrice ha appena parlato degli scatti in questione e delle conseguenze che hanno avuto per la produzione.

La Robbie ha definito le foto trapelate come "mortificanti" durante una recente intervista del The Tonight Show con Jimmy Fallon. "La gente pensava che noi fossimo li a ridere e a divertirci, ma in realtà io stavo morendo dentro. Stavamo tutti morendo", ha spiegato Margot.

"Non posso neanche provare a spiegare quanto fossimo mortificati. Pensavo: 'questo è il momento più umiliante della mia vita'", ha continuato l'attrice. "Dopo quelle foto sono arrivate sul set centinaia di persone ogni giorno. Voglio dire, sapevo che avevamo degli esterni da girare a Los Angeles."

"Sapevo che ci sarebbe stata una piccola folla di persone e sapevo che con quegli abiti non saremmo passati di certo inosservati. Ero consapevole del fatto che ci sarebbe stata un po' di gente a guardarci e che alcune foto sarebbero state pubblicate, ma non avrei mai immaginato che sarebbe stato così folle. C'erano centinaia di persone a guardarci", ha concluso Margot Robbie.