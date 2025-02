Le cronache di Narnia: i cinema americani minacciano di boicottare il film di Greta Gerwig

L'industria cinematografica è in rivolta dopo che IMAX ha accettato la distribuzione di Narnia di Greta Gerwig, su oltre 1.000 schermi. Gli studios in particolare sono furiosi e avrebbero cercato di far saltare l'accordo.

Soprattutto Disney pare che non abbia apprezzato la mossa, visto che Narnia è stato programmato in uscita il Giorno del Ringraziamento 2026, proprio la stessa data in cui un ignoto film Disney è in uscita. Anche Lionsgate ha programmato per quel weekend l'uscita del nuovo Hunger Games e non è affatto felice per l'accordo di IMAX con Netflix.

I cinema USA vogliono boicottare Narnia di Greta Gerwig

Non solo gli studios protestano. Alcune delle grandi catene di cinema in America come Regal e Cinemark sono così infuriate che si dicono pronte a boicottare Narnia sugli schermi IMAX.

Primo piano di Greta Gerwig

Netflix si conferma lo spauracchio numero uno dell'industria cinematografica tradizionale e il fatto che una piattaforma streaming che rappresenta la fruizione casalinga dei film, possa distribuire un suo prodotto nelle sale ha generato tensioni e reazioni furiose.

La nuova versione di Narnia targata Greta Gerwig

Dopo l'exploit con Barbie nel 2023, Greta Gerwig è pronta a tornare dietro la macchina da presa riportando sullo schermo le opere di C.S. Lewis con un nuovo adattamento dopo la trilogia uscita tra il 2005 e il 2010.

Famosa dapprima come attrice, Greta Gerwig è diventata famosa in tutto il mondo grazie all'enorme successo di Barbie, il film sulla bambola Mattel con protagonista e co-produttrice Margot Robbie.

Greta Gerwig in una scena di Lo stravagante mondo di Greenberg

Barbie è stato il terzo film diretto in solitaria da Greta Gerwig dopo Lady Bird e Piccole donne.