Barbie, l'aspetto di Ryan Gosling divide i fan: "Un Ken 40enne è una follia"

Ryan Gosling sfoggia capelli biondi ossigenati e un'abbronzatura discutibile nelle prime foto del film su Barbie, ma non tutti i fan sono favorevoli al casting dell'attore e al suo Ken quarantenne.

Warner Bros ha diffuso la prima foto di Ryan Gosling nei panni di Ken in Barbie, suscitando reazioni controverse da parte degli estimatori dell'attore. in molti puntano il dito sulla scelta di una star quarantenne per il personaggio di Ken.

Barbie: Ryan Gosling in una foto del film

Barbie, scritto e diretto da Greta Gerwig vedrà Ryan Gosling nei panni dell'iconica bambola Ken, compagno di Narbie, che qui ha il volto di Margot Robbie. Nel cast anche America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Saoirse Ronan e Will Ferrell.

Ieri Warner Bros ha svelato il look di Ken in una foto che ritrae Ryan Gosling con un'abbronzatura da autoabbronzanti anni '80, i muscoli in vista grazie al gilet di jeans e con i capelli ossigenati, suscitando critiche e perplessità tra i suoi estimatori.

Secondo molti commenti, l'attore 41enne sarebbe troppo vecchio per interpretare l'iconica bambola Ken. Robbie - che interpreta Barbie - ha 31 anni.

"Amo Ryan Gosling, ma Ken, 40enne è una follia. Mi dispiace", ha scritto una persona su Twitter.

Un altro ha aggiunto: "Estremamente commosso dal fatto che 'Ken' (Ryan Gosling) nel film Barbie abbia 41 anni".

"Ryan Gosling ha 41 anni. Non ha bisogno di interpretare Ken, per favore", ha detto qualcun altro.

Chris Evans rivela di aver colpito in faccia Ryan Gosling con una pistola (VIDEO)

Altri utenti hanno difeso il casting, con una persona che ha affermato: "Le persone sono così veloci nel giudicare una foto di Ryan Gosling nei panni di Ken. Perché non aspettate a vedere il film prima?"

"Ryan Gosling è praticamente perfetto nei panni di Ken in Barbie", ha aggiunto un secondo fan.

Secondo quanto riferito, in Barbie Ryan Gosling interpreta una delle tante incarnazioni di Ken nel film, con la star di Shang Chi e La leggenda dei 10 anelli Simu Liu che ne interpreta un'altra.

Barbie uscirà nei cinema nel 2023.