Barbie: Ryan Gosling è Ken nella nuova foto del film

Ryan Gosling è ritratto in versione Ken nella nuova foto del film Barbie, in arrivo nelle sale nel mese di luglio 2023.

Dopo Margot Robbie, dal set di Barbie arriva la prima foto ufficiale di Ryan Gosling in versione Ken.

L'immagine tratta dal film in arrivo nelle sale nell'estate 2023 mostra l'attore canadese con i capelli tinti di biondi, abbronzato e con i muscoli in vista, mentre alle sue spalle la scenografia ha le sfumature rosa tipiche del mondo della popolare bambola.

Barbie: Ryan Gosling in una foto del film

Barbie ha come protagonisti, oltre a Margot Robbie e anche Ryan Gosling, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Simu Liu, Hari Nef e Will Ferrell.

Alla regia è impegnata Greta Gerwig, che ha co-scritto la sceneggiatura insieme a Noah Baumbach. Le riprese sono attualmente in corso a Londra.

L'approccio alla storia di Barbie sembra sarà particolarmente originale: il manager di Simu Liu gli aveva consigliato di non lasciarsi sfuggire l'occasione di recitare nel film perché la sceneggiatura è una delle migliori che abbia mai letto. L'attore ha raccontato: "Mi ha detto testualmente: 'Se potessi scommettere la mia carriera su una sceneggiatura qualsiasi lo farei con quella di Barbie. Penso davvero che dovresti farlo'".

La stessa protagonista Margot Robbie aveva lodato lo script spiegando: "Le persone sentono 'Barbie' e di solito pensano 'So cosa sarà il film', e poi vengono a sapere che Greta Gerwig sarà sceneggiatrice e regista e reagiscono pensando 'Oh, forse non lo so'".