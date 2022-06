Chris Evans rivela di aver colpito in faccia Ryan Gosling con una pistola (VIDEO)

Chris Evans, durante una recente intervista di ET Canada, ha parlato del primo giorno di riprese del suo nuovo film e del momento in cui ha colpito in faccia Ryan Gosling con una pistola.

Durante un'intervista di Cheryl Hickey per ET Canada, Chris Evans ha rivelato di aver accidentalmente colpito Ryan Gosling in faccia con una pistola il primo giorno di riprese di "The Grey Man", ammettendo che "non è certo il modo migliore per iniziare una collaborazione professionale."

Alla domanda della giornalista: "Presto combatterai con Ryan Gosling, che come saprai per il Canada è un tesoro nazionale, voglio sapere: la battuta sui baffi presente nel trailer era nella sceneggiatura oppure se è stata improvvisata? Gli hai fatto male?", Evans ha risposto dicendo: "Ryan è incredibile per quanto concerne l'improvvisazione."

"Voglio dire è davvero incredibile e molto divertente", ha continuato la star di Captain America - Il primo Vendicatore. "Quella scena nello specifico in cui gli spruzzo quella roba negli occhi, ogni singola volta che la giravamo era in grado di aggiungere qualcosa, di improvvisare sul motivo per cui lo stavo facendo... era difficile non ridere perché è così divertente."

"Ho appena postato qualcosa sui social media a proposito di quello che sto per dirti: era il primo giorno di riprese e lo stavo sbattendo contro il muro. Avevo una pistola in mano mentre lo facevo e ad un certo punto l'ho colpito sulla bocca con l'arma. Non è certo il modo migliore per iniziare una collaborazione professionale. Devo dire che ha gestito la cosa come un campione e ci siamo subito rimessi a lavoro", ha concluso Chris Evans.