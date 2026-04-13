Avengers: Doomsday, Steve Rogers e Thor contro Doctor Doom? Cosa rivela la nuova sinossi

Tutti pronti per l'arrivo di Avengers: Doomsday? Anche se mancano ancora molti mesi al 16 dicembre, data di uscita italiana del colossale cinecomic che rilancerà la saga dei Vendicatori, una nuova sinossi rivela qualche dettaglio in più.

La sinossi in questione sarebbe apparsa su un flyer promozionale che arriva direttamente dal Giappone e che è trapelato sui social media in concomitanza col CinemaCon di Las Vegas, dove Disney ha fornito qualche anticipazione sui suoi assi nella manica in arrivo al cinema nei prossimi mesi trapelato.

Un primo piano di Steve Rogers nel primo teaser di Avengers: Doomsday

Che cosa ha rivelato la nuova sinossi di Avengers: Doomsday?

La nuova breve sinossi di Doomsday diffusa dai Marvel Studios ha fatto la sua comparsa in un flyer diffuso da Movie Walker Press per promuovere il film insistendo (come se ci fossero dubbi al riguardo) sull'importanza dei ruoli di Robert Downey Jr., Chris Evans e Chris Hemsworth.

"Robert Downey Jr., protagonista della saga degli Avengers nei panni di Iron Man, fa un sorprendente ritorno nel ruolo del malvagio scienziato Dottor Destino. Personaggi familiari come Steve Rogers e Thor si uniscono a una nuova generazione di eroi, lasciando intendere che si tratterà del più grande raduno di sempre."

Official flyers for #AvengersDoomsday have been spotted in Japan. A brief new synopsis teases the film will feature the “largest assembly in history.” Pubblicato da Edi Susilo su Domenica 12 aprile 2026

Che cosa possiamo dedurre da questa sinossi? Pur puntando sulla nostalgia, e anticipando una nuova alleanza tra Cap e Thor per combattere il nuovo villain (effetto nostalgia alle stelle), questa nuova sinossi conferma che in Avengers: Doomsday avverrà il "più grande raduno di sempre" di supereroi, suggerendo la presenza di altri membri del cast non ancora annunciati oltre agli Avengers, ai Fantastici Quattro e agli X-Men.

Confermati i rumor che vogliono Robert Downey Jr. dalla parte opposta del conflitto, nei panni del pericoloso e sinistro Dottor Destino. Recenti indiscrezioni suggeriscono che il Dottor Destino abbia un buon motivo per prendere di mira Steve Rogers. La decisione di Steve di tornare indietro nel tempo per trascorrere la sua vita con Peggy Carter nel finale di _Avengers: Endgame: potrebbe essersi ritorta contro di lui, causando gravi ripercussioni per Victor von Doom. Quali? Lo scopriremo più avanti.

Dottor Destino con un bambino in una scena di Avengers: Doomsday

Una nuova alleanza tra Thor e Steve Rogers

Per The Direct "è, inoltre, molto interessante notare che Steve Rogers e Thor siano specificamente menzionati in questa sinossi. La loro presenza al centro della sinossi suggerisce che i due eroi storici condivideranno un tempo significativo sullo schermo in Avengers: Doomsday, potenzialmente unendo nuovamente le forze per affrontare l'incombente minaccia del Dottor Destino".

È possibile che Doomsday riproponga uno scontro finale alla maniera di Endgame, ma questa volta con il Dottor Destino contro Thor e Steve Rogers invece che Thanos contro Iron Man, Captain America e Thor.

Avengers: Doomsday arriverà al cinema il 16 dicembre, mentre per Avengers: Secret Wars dovremo attendere dicembre 2027. Al momento si attende il lancio del primo full trailer, che seguirà i quattro teaser natalizi, ma Marvel sembra voler ritardare il più a lungo possibile questo momento per conservare l'effetto sorpresa.