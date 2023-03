Avengers: in arrivo un team nuovo di zecca, la conferma dal boss della Disney

Il CEO della Disney Bob Iger conferma che un nuovo team di Avengers debutterà nel Marvel Cinematic Universe, anche se epr adesso non svela nessuno dei suoi membri.

Il CEO della Disney Bob Iger ha confermato che un nuovo team di Avengers sta per fare il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe. Iger ha parlato del futuro dell'MCU durante la Morgan Stanley Technology, Media and Telecom Conference, spiegando che non c'è niente di sbagliato riguardo al marchio Marvel, ma ammettendo che l'eccesso di sequel potrebbe danneggiare la qualità dei prodotti.

"La Disney deve solo guardare a quali personaggi e storie concentrarsi per i progetti futuri. Se guardate alla traiettoria della Marvel nei prossimi cinque anni, ci saranno molte novità", ha spiegato il CEO. "Ad esempio, torneremo al franchise dei Vendicatori con una squadra completamente nuova di Avengers." Bob Iger si è però ben guardato dal nominare i personaggi che entreranno a far parte del nuovo team.

I nuovi Vendicatori faranno il loro debutto in Avengers: The Kang Dynasty, e naturalmente pullulano le speculazioni su chi farà parte del gruppo di supereroi tra vecchi e nuove conoscenze. Alcune anticipazioni sui nuovi Avengers le ha fornite lo sceneggiatore di Avengers: The Kang Dynasty Jeff Loveness, rivelando che Captain America, Shang-Chi e Shuri di Black Panther saranno tre dei personaggi chiave nella lotta contro Kang il Conquistatore.

Anche Namor di Enoch Huerta è stato menzionato da Loveness, che si è dichiarato "entusiasta" di scrivere per il leader di Talokanil.

Non è chiaro se i membri dei Guardiani della Galassia faranno parte del nuovo elenco dei Vendicatori, anche se i recenti commenti di James Gunn sul futuro di Adam Warlock potrebbero suggerire una sua presenza in un ruolo importante nella squadra.