Thanos: Josh Brolin anticipa il ritorno del Titano Pazzo nell'MCU

Thanos potrebbe fare un grande ritorno nell'universo cinematografico Marvel secondo il suo interprete Josh Brolin. Notoriamente, Josh Brolin ha interpretato il Titano Pazzo fungendo da antagonista dei film Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Più di recente ha ripreso il ruolo doppiando le varianti di Thanos nella seconda stagione della serie animata What If...? su Disney+.

Avengers: Infinity War - Un'immagine dal trailer

Durante un'intervista con ComicBook.com per promuovere l'imminente uscita di Dune: Parte Due, a Josh Brolin è stato chiesto della possibilità di riportare Thanos nel MCU. L'attore ha anticipato di aver sentito parlare del ritorno del suo Thanos live-action, sottolineando come questo sia separato dalle varianti animate. Inoltre ha commentato il decesso del suo personaggio che più di ogni altro villain ha segnato l'MCU, almeno fino a questo punto.

"Ho sentito dire in giro che lo riporteranno indietro", ha anticipato il divo. "C'è la serie What If...?, che vede un diverso tipo di Thanos. Non so se lo riporteranno indietro nell'MCU, ma non ero al corrente che fosse il cattivo Marvel più ucciso... Ogni giorno si impara qualcosa di nuovo."

Thanos potrebbe facilmente tornare se i Marvel Studios lo volessero

Con le numerose morti di Thanos, non sembra impossibile vederlo riapparire e magari sparire ancora e ancora. Facendo due conti, tecnicamente è morto due volte in Avengers: Endgame, inoltre più varianti sono state uccise nella serie What If...? e nel film Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Con i prossimi sequel di Avengers che dovrebbero esplorare ulteriormente il Multiverso del MCU, la porta sembra essere spalancata per il ritorno di Brolin nei panni di Thanos sul grande schermo.

"Abbiamo portato questa storia alla fine dopo 10 anni", aveva detto in precedenza Josh Brolin, ospite del Jess Cagle Show. "Ero così felice e mi è piaciuto così tanto essere coinvolto in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame perché non era questa l'intenzione quando sono stato coinvolto per la prima volta. Il personaggio di Thanos, in origine, era più un cameo, ma a loro è piaciuto tanto da renderlo centrale. Non avevano mai avuto la sensazione di avere un cattivo abbastanza concreto per quello che stavano creando e poi penso che abbiano capito di averlo trovato, e poi c'erano due film che ruotavano attorno a quello. Ci siamo divertiti un sacco e per loro ha funzionato molto bene."