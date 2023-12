Avengers: Infinity War, l'errore dei baffi di Robert Downey Jr. diventa virale

Una stranezza nei baffi di Robert Downey Jr. in una scena chiave di Avengers: Infinity War è riemersa in rete diventando rapidamente virale.

Gli errori e i bloopers di Avengers: Infinity War non sono una novità, gli stessi Marvel Studios hanno ammesso di aver commesso un errore con una delle battute più emozionanti in cui Thor spiega a Rocket Raccoon di avere 1500 anni. Ma veniamo ai baffi di Iron Man.

Un post su Reddit che mette in luce lo sbaglio in questione evidente in una scena di Avengers: Infinity War sta diventando virale. L'errore sarebbe contenuto nel primo incontro di Iron Man con Thanos (Josh Brolin) quando Robert Downey Jr. esclama al Titano Pazzo: "Se mi lanci addosso un'altra luna va a finire male".

Una volta che l'inquadratura entra nella maschera di Iron Man e si concentra sul volto di Downey, i fan possono vedere che i suoi iconici baffi e pizzetto sono notevolmente diversi da come appaiono nel resto del film. I peli del viso sono di un colore molto più chiaro del solito nero e anche i baffi coprono una porzione molto più ampia del suo labbro superiore rispetto ad altre inquadrature.

Perché tutti questi errori nell'MCU?

Considerando l'attenzione estrema dei fan nei confronti delle produzioni MCU, non è poi così strano scovare errori nelle pellicole Marvel.

Doctor Strange del 2016 includeva un errore particolarmente divertente che prevedeva un'auto che attraversava l'anello di un portale mistico per poi per scomparire nel nulla. Anche Doctor Strange 2 non ha fatto eccezione, proprio i fan hanno notato la MetLife Tower ergersi sopra New York City quando in The Avengers questo edificio era stato sostituito dalla Avengers Tower.

Resta da capire se e come l'MCU intende correggere problemi potenzialmente più grandi per il franchise, dando seguito alle segnalazioni e alle critiche dei fan sulle decisioni prese sulla storia all'interno della Saga del Multiverso. Ma questo lo scopriremo più avanti. Chi volesse rivedere Avengers: Infinity War lo troverà disponibile in streaming su Disney+.