Avengers: The Kang Dynasty, ecco quali eroi saranno nel film, confermato un ruolo esteso per Florence Pugh?

Lo sceneggiatore di Avengers: The Kang Dynasty Jeff Loveness ha anticipato quali eroi saranno e non saranno nel film, soffermandosi sulla presenza di Florence Pugh.

Lo sceneggiatore di Avengers: The Kang Dynasty Jeff Loveness è un fiume in piena. Mentre affronta le reazioni contrastanti al suo Ant-Man and the Wasp: Quantumania, attualmente nei cinema, guarda al futuro del'MCU spifferando numerose anticipazioni sul film che porterà in scena il nuovo team degli Avengers. Fillm in cui potrebbe trovare spazio anche la Yelena Belova di Florence Pugh.

"Non posso entrare nello specifico. Penso che finirei nei guai. Devo fare più attenzione quando parlo" ha messo le mani avanti Loveness, ospite del podcast Phase Zero. "Ma posso dire di essere eccitato per gli attori più che per i personaggi in questo momento. Perché abbiamo un team davvero fantastico di artisti. Abbiamo Florence Pugh, Jonathan Majors e Letitia Wright. Tutti avranno la possibilità di brillare. Non posso dire chi. Non posso dire quando brilleranno. Ma penso che abbiamo un gruppo nutrito ed è divertente mettere finalmente tutti in gioco".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un'immagine

Per ora è confermata la presenza di Florence Pugh in Thunderbolts, altra pellicola corale del Marvel Universe in uscita nel 2024. Ma nell'ottobre scorso era circolato un rumor che voleva l'attrice inglese confermata per un'altra apparizione segreta nell'MCU, che potrebbe benissimo essere Avengers 5. La vera domanda è quale sarà esattamente il suo ruolo accanto ai più potenti eroi della Terra.

In un'altra intervista, Jeff Loveness sembra suggerire anche la presenza di Daredevil e Moon Knight in Avengers: The Kang Dynasty. Parlando con Polygon, Loveness ha suggerito che Hawkeye se la vedrebbe brutta di fronte alle varianti di Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), mentre Daredevil e Moon Knight...:

"Auguro a Occhio di Falco tutta la fortuna possibile contro i Kang. Sono sicuro che Daredevil e Moon Knight saranno fantastici contro quei ragazzi." Frase, questa, che potrebbe rappresentare una possibile conferma della presenza di Matt Murdock e Marc Spector in uno dei prossimi film MCU in cui è presente Kang. Che si tratti proprio di Avengers 5?

Loveness esclude, invece, la presenza di Blade e dei Fantastici 4, eroi classici Marvel che stanno per fare il loro ingresso nell'MCU. Ecco cosa ha dichiarato lo scrittore a Gizmodo:

"Sì, è decisamente una facccenda complicata. Ma proprio come quando ho accettato questo lavoro in Ant-Man, non riesco davvero a concentrarmi sulle questioni esterne. Devo solo gettare le basi di una buona storia, si spera, e trovare i personaggi che voglio raccontare. E poi diventa un ping pong con le altre persone. Come chiunque si presenti e faccia Fantastic Four o Blade. Probabilmente non userò questi personaggi. Terrò le orecchie aperte, neel caso qualcuno mi dicca 'Ehi, se Blade vuole entrare, fallo, amico.' Ma sta a me concentrarmi sul mio film e lavorare con Michael Waldron sulle sue cose per assicurarmi che tutto abbia un senso. Se inizi a guardare gli altri 25 film in uscita, ti perdi nel mix".