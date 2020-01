Avengers: Infinity War, Occhio di Falco doveva apparire nel film, ma è stato tagliato

Come molti fan avranno notato, Occhio di Falco non appare in Avengers: Infinity War, ma in realtà la scena dedicata al personaggio di Jeremy Renner è stata tagliata, come dimostra un nuovo test footage pubblicato su Reddit.

Il personaggio di Occhio di Falco, secondo la versione ufficiale, non è presente per via degli arresti domiciliari dopo gli eventi di Captain America: Civil War, ma sembra che la Marvel avesse originariamente intenzione di riportarlo in una scena in cui avrebbe dovuto difendere Visione dall'esercito di Thanos.

Come si nota, la scena è appunto solo un test che, quindi, non è stata mai realizzata ma nei progetti iniziali di Avengers: Infinity War anche Occhio di Falco avrebbe dovuto avere il suo momento di gloria. Invece per rivederlo i fan hanno dovuto attendere Avengers: Endgame. Anche senza Hawkeye, Avengers: iInfinity War film è uscito nelle sale il 23 aprile 2018, incassando un totale di poco più di 2 miliardi di dollari.