Hawkeye: Kevin Feige nervoso all'idea di dire a Jeremy Renner che il film era diventato una serie tv

Kevin Feige ha confessato che era nervoso all'idea di dover dire a Jeremy Renner che il film su Hawkeye era diventato una serie tv. Lo show è attualmente in preparazione per Disney+, ma parlarne a Renner è stato fonte di ansia per il capo dei Marvel Studios.

Avengers: Endgame, un primo piano di Jeremy Renner

Kevin Feige avrebbe ammesso l'agitazione nel parlare con Jeremy Renner perché l'attore ha aveva già stretto un accordo per interpretare una pellicola standalone su Hawkeye. Secondo il magazine Bloomberg, "Kevin Feige era nervoso per quanto riguarda il cambio di programma con Jeremy Renner. Marvel aveva stretto un accordo formale con l'attore che avrebbe dovuto recitare in un film dedicato al suo personaggio, ma Kevin Feige ha deciso di trasformare il progetto in una serie Disney+. Alla fine Jeremy Renner ha accettato di buon grado e ha detto "Facciamolo"".

Al momento non è stata annunciata la data di uscita della serie tv su Hawkeye, che dovrebbe però approdare su Disney+ nel 2021.

Come scrive Bloomberg, "Se volete comprendere tutti gli sviluppi futuri dei film Marvel, dovrete probabilmente abbonarvi a Disney+ perché gli eventi delle serie tv influenzeranno i prossimi film come Doctor Strange in the Multiverse of Madness."