Avengers: un fan incontrerà virtualmente gli eroi Marvel, ecco l'annuncio di Chris Evans

Chris Evans ha annunciato che un fan potrà incontrare virtualmente le star di Avengers con lo scopo di raccogliere fondi da destinare in beneficenza durante a Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen e No Kid Hungry. L'attore ha annunciato l'incredibile opportunità (putroppo aperta solo ai cittadini canadesi e americani) con un video condiviso su Instagram.

Un fortunato fan e due sue amici, potrà quindi partecipare a un virtiual hangout con Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo e Jeremy Renner.

Gli Avengers saranno impegnati a giocare con i propri fan e a rispondere per 20 minuti a ogni loro domanda.

Evans nel video postato su Instagram ha spiegato che ha accolto la sfida lanciata da Chris Pratt, anche se è consapevole che non può competere con la possibilità di farsi mangiare da un dinosauro. L'interprete di Captain America ha a sua volta rilanciato la sfida a Sebastian Stan e Anthony Mackie, le star di The Falcon and the Winter Soldier, e i fan della Marvel possono quindi attendersi ulteriori opportunità uniche.