Avengers: Endgame, confermata l'identità di un'altra vittima di Thanos

Avengers: Endgame mostrerà gli eroi mentre affrontano le conseguenze dello schiocco di Thanos e alla lista dei personaggi morti a causa del villain bisogna aggiungere anche il nome del Dottor Erik Selveig.

Il personaggio interpretato da Stellan Skarsgard appare infatti tra le foto mostrate nel video in cui Carol Danvers, l'eroina interpretata da Brie Marvel, sta riepilogando le vittime di Thanos, tra cui ci sono anche The Wasp, Scarlet Witch e Falcon.

Selvig è un vero esperto di Gemme dell'Infinito ed è apparso in passato in Thor, Avengers, Thor: The Dark World e Avengers: Age of Ultron.

Non è invece chiaro quanto accaduto a Jane Foster, il personaggio legato sentimentalmente a Thor che è stato portato sul grande schermo dal premio Oscar Natalie Portman.

Avengers: Endgame, il punto sui supereroi e personaggi principali

Avengers 4, nella giornata di ieri, ha superato il primato che era stato stabilito da Star Wars: Il risveglio della forza vendendo il maggior numero di biglietti nella storia della Disney, facendo quindi presupporre cifre molto elevate anche per quanto riguarda gli incassi relativi al primo weekend di programmazione nelle sale.

Nel cast oltre, alla new entry Brie Larson, interprete di Captain Marvel, in azione ci saranno Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon).

Vi ricordiamo che anche in Italia sono aperte le prevendite per Avengers: Endgame, in attesa di vederlo al cinema a partire dal prossimo 24 aprile.