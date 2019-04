Avengers: Endgame: nel nuovo spot Thanos ricorda la sua vittoria

Marvel continua a rilasciare materiale su Avengers: Endgame e oggi è il turno di un breve spot che ha due compiti specifici: ricordare che colui che detiene la vittoria al momento è ancora Thanos e che le prevendite per i biglietti sono aperte.

Nella nuova breve clip di Avengers 4 a parlare è proprio il Mad Titan interpretato da Josh Brolin che afferma: "Il mio lavoro è finito e ho vinto io. Quello che farò ora sarà godermelo. E mi divertirò davvero molto".

Ecco lo spot:

Sul fronte dei Vendicatori, invece, si passa alla conta dei morti: è Captain Marvel a guardare una per una le vittime su uno schermo, ta cui ci sono anche Scarlet Witch, Falcon e Wasp. La preoccupazione di Tony Stark ormai cresce di video in video, ma probabilmente in questo caso è determinata anche dal fatto che Rocket Raccoon e War Machine sembrano davvero in grande pericolo.

Ciò che lo spot tutto sommato non aveva alcun bisogno di fare, invece, è ricordare ai milioni di fan in giro per il mondo che le prevendite dei biglietti sono aperte, e il perchè sta tutto in un record infranto: a poche ore dall'apertura delle vendite, Avengers: Endgame ha infranto il record in sole sei ore. Fandango ha annunciato che il film ha venduto più biglietti nel primo giorno di qualsiasi altro film nella storia della compagnia. Avengers: Endgame ha sottratto la prima posizione a Star Wars: Il risveglio della forza. Il direttore di Fandango Erik Davis ha definito le prevendite di Avengers: Endgame un "evento storico sconvolgente. esito a definire Angers: Endgame il film più atteso di tutti i tempi, ma onestamente i numeri sono straordinari. Faccio questo lavoro da un po' di tempo, ma non avevo mai visto niente di simile". Se tanto ci dà tanto, il film potrebbe infrangere ogni precedente record di incassi. L'unico limite? La durata di Avengers: Endgame di ben 182 minuti! Tanto che ci sono molte persone in giro davvero preoccupate per l'assenza di una pausa-bagno.

Avengers: Endgame, molti fan chiedono una pausa durante il film

Vi ricordiamo che anche in Italia sono aperte le prevendite per Avengers: Endgame, in attesa di vederlo al cinema a partire dal prossimo 24 aprile.