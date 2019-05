Avengers: Endgame, momenti di "eroico" divertimento nei nuovi video condivisi da Chris Evans

Avengers: Endgame ha segnato l'addio al Marvel Cinematic Universe di Chris Evans e l'attore ha ora condiviso due nuovi video girati durante le riprese.

La star aveva dovuto mantenere a lungo la riservatezza per non rischiare di condividere con i fan degli spoiler che potessero rovinare la visione del secondo capitolo della lotta contro Thanos ai fan, ma ora sta regalando qualche contenuto curioso e divertente realizzato sul set.

In Avengers: Endgame si scopre che Captain America, il personaggio interpretato proprio da Chris Evans, ha deciso di concedersi un po' di felicità rimanendo insieme a Peggy Carter dopo aver riposizionato le Gemme dell'Infinito nell'esatto momento in cui gli eroi erano riusciti a prelevarle. L'eroe era quindi riapparso per consegnare il suo iconico scudo al suo erede, rientrando in scena in una versione invecchiata ma felice.

I due nuovi video condivisi online dall'attore sono stati girati nei pressi di un lago, probabilmente quando stava girando l'addio a Vedova Nera insieme a Mark Ruffalo, Chris Hemsworth e Robert Downey Jr..

Ecco i divertenti video:

Il film campione d'incassi conclude ufficialmente la timeline iniziata con Iron Man; se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame, arrivato nei cinema il 24 aprile, senza temere il rischio spoiler.