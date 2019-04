Avengers: Endgame, venti minuti di immagini leaked diffuse sui social

Venti minuti di immagini leaked di Avengers: Endgame avrebbero fatto la loro comparsa sui social media mandando in subbuglio i fan dell'MCU. Finora i Marvel Studios ce l'hanno messa tutta per proteggere il contenuto di Avengers: Endgame ed evitare spoiler per non rovinare la sorpresa ai fan, ma poche ore fa una serie di clip registrate con un cellulare sarebbero comparse in rete.

Avengers: Endgame, un primo piano di Chris Evans

Il materiale in questione sarebbe composto da una serie di clip leaked di Avengers 4, della durata complessiva di una ventina di minuti, che mostrano gli Avengers in azione nel tentativo di fermare Thanos e invertire gli effetti della Decimazione. Come molti siti americani, anche noi abbiamo scelto di non rivelarvi il contenuto di queste clip per evitarvi (ed evitarci) spoiler, ma a quanto pare le sequenze in questione confermerebbero alcune teorie su Avengers: Endgame comparse su Reddit negli ultimi mesi.

Chi proprio non riesce a resistere fino al 24 aprile può leggere la descrizione delle sequenze leaked di Avengers: Endgame a suo rischio e pericolo. Molti fan Marvel, però, hanno reagito alla diffusione abusiva del materiale su Angers: Endgame annunciando l'abbandono momentaneo dei social media per evitare spoiler.

Avengers: Endgame, chi morirà?

Sono aperte le prevendite per Avengers: Endgame, che sarà nei cinema italiani partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

