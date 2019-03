Avengers: Endgame, i Vendicatori riflettono sulla sconfitta in una nuova featurette

Marica Lancellotti

Una nuova featurette di Avengers: Endgame mostra gli interpreti dei Vendicatori riflettere sul lutto e sulla sconfitta subita per mano di Thanos in Avengers: Infinity War.

"Immaginate se, per la prima volta, i nostri eroi si sentissero persi": esordisce così Robert Downey Jr., l'interprete di Iron Man, e gli fanno eco Chris Evans (Captain America), Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff) e il produttore Kevin Feige. A voler ribadire che, con Avengers 4, ci aspettano 3 ore di emozioni fortissime ma soprattutto che, anche questa volta, il finale lieto non è assicurato. In qualunque modo possa andare ci saranno comunque delle perdite importantissime. "Ciascuno fa quello che può per non affondare, ma potrebbe non essere sufficiente" afferma Chris Evans. Che dà una chiara idea di quale debba essere lo stato d'animo dei Vendicatori all'inizio di Avengers: Endgame: "Abbiamo perso, non siamo abituati a farlo".

Natasha Romanoff, come ha spiegato la sua interprete, Scarlett Johansson, è devastata per tutti i lutti che ha dovuto affrontare, così come chiunque altro, all'interno del MCU, abbia avuto notizia del terribile schiocco di dita, come sottolinea Chris Hemsworth. Dalla parte dei produttori, però, quel folle gesto di Thanos ha avuto una grandissima importanza, al di là della storia, perchè, come ha notato Kevin Feige: "La reazione dei fan alla vista di metà dei loro eroi preferiti ridotti in polvere ci ha indicato chiaramente quanto siano vicini emotivamente ai loro beniamini". Che potrebbero riservar loro molte altre sorprese nel corso di quelle 3 ore e 2 minuti: "So di aver detto basta sorprese, ma spero di tirar fuori almeno l'ultima", parola di Tony Stark.

Nella giornata di ieri, per chiarire una volta per tutte chi sia sopravvissuto allo "snap" e chi no, Marvel ha diffuso nuovi poster di Avengers: Endgame, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 24 aprile.