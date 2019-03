Avengers: Endgame, il trailer contiene scene manipolate che non saranno nel film

Il trailer di Avengers: Endgame contiene scene manipolate che non saranno nel film. A confermarlo sono i fratelli Russo, registi della pellicola. Il secondo trailer di Avengers: Endgame segna nuovi record confermandosi il secondo trailer più visto della storia nelle prime 24 ore dalla pubblicazione, ma conferma anche la tradizione di Marvel dei trailer manipolati e modificati ad hoc per creare hype.

I fratelli Russo hanno confermato di aver voluto usare materiale video che non finirà in Avengers 4 "per non rovinare la sorpresa ai fan" specificando quanto sia importante per loro evitare che il dipartimento marketing del film anticipi delle sorprese:

"Abbiamo parlato con tutti i livelli del marketing. Per noi la cosa più importante è preservare le sorprese nella narrativa. Quando eravamo dei ragazzini siamo andati a vedere L'impero colpisce ancora alle 11 nel giorno stesso dell'uscita. Ci siamo commossi perché non sapevamo un accidente sulla storia che stavamo per vedere. Stiamo cercando di replicare quest'esperienza per il pubblico di oggi."

Joe ed Anthony Russo specificano di aver usato il materiale a disposizione per creare un trailer che fosse "un'esperienza molto diversa rispetto alla visione del film, oggi il pubblico è capace di prevedere cosa accadrà e noi dobbiamo essere più ingegnosi realizzando un trailer che il pubblico possa vedere senza dirti cosa accadrà nel film."

Un esempio di questa tattica lo ritroviamo nel trailer di Avengers: Infinity War in cui c'era una scena in cui Hulk correva con altri Avengers. La scena non è stata usata nel film, ma ha aiutato a creare il tono del trailer preparando il pubblico a ciò che avrebbe visto.

"Giriamo troppo" ammettono i fratelli Russo "così abbiamo a disposizione un sacco di inquadrature differenti che non faranno parte del film e che possiamo manipolare con la CG per raccontare la storia che vogliamo nel trailer e non nel film." Qui trovate la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile. Qui trovate la trama ufficiale di Avengers: Endgame.

