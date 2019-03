Avengers: Endgame, il trailer su Instagram svelerebbe uno spoiler su Ant-Man!

Il nuovo trailer di Avengers: Endgame in versione Instagram svelerebbe un importante spoiler su Ant-Man. A scoprirlo è stato un fan attento e meticoloso che ha analizzato il trailer di Endgame nell'aspect ratio di Instagram. Se si guarda la scena in cui Scott Lang (Ant-Man) vaga per il suo vicinato, visibilmente confuso, sembra che stia prendendo coscienza della Decimazione solo in questo momento. Ma ispezionando attentamente il promo, scopriamo un dettagli collegato al funzionamento del viaggio nel regno dei Quanti. Se guardiamo la mano destra di Scott Lang, sembra stringere la maniglia di un bagaglio.

In Ant-Man and the Wasp Hank Pym è in grado di contrarre il suo laboratorio e di portarselo in giro in una valigia. E' questo che stringe in mano Scott Lang, il laboratorio miniaturizzato di Hank Pym? L'ipotesi potrebbe avere un senso, Lang avrebbe potuto convertire il furgone di Luis in un portale per il Regno dei Quanti portatile, ma tutti i congegni principali sarebbero conservati nel laboratorio di Hank Pym. Considerando che Pym e Hope sono ancora in fuga, potrebbero aver deciso di rendere il laboratorio trasportabile per averlo con sé.

Me acabo de fijar que el tráiler de 'AVENGERS: ENDGAME' tiene planos muy diferentes en su versión de Instagram.



Podemos ver más sobre lo que Scott mira, que el brillo de Scott es más naranja y que el Capi tiene el escudo cuando va con el traje cuántico. pic.twitter.com/mdNmlkKqiE — QuidVacuo (@QuidVacuo_) 17 marzo 2019

Scott Lang e sua "mala" de viagens temporais. pic.twitter.com/VmaODkrv4h — Nação Marvel (@nacaomarvelofc) 17 marzo 2019

Curioso che l'oggetto che Scott Lang sembra trascinarsi dietro sia visibile solo nel formato Instagram del pomo. forse Marvel ha cercato di nascondere un importante dettaglio che anticipa gli eventi di Avengers: Endgame? Lo scopriremo presto al cinema.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!