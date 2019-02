Avengers: Endgame, una nuova teoria spiega come Thanos ha conosciuto Tony Stark

Uno dei quesiti che tormenta i fan del Marvel Cinematic Universe in attesa di Avengers: Endgame* riguarda il legame tra Thanos e Tony Stark. Dove e quanto Thanos ha incontrato Tony Stark? Sono in molti a presumere che Thanos abbia conosciuto Tony nel corso della Battaglia di New York in The Avengers, ma una nuova teoria** suggerirebbe altro.

In Avengers: Infinity War, Thanos riconosce subito Tony Stark e afferma di essere perseguitato da questa conoscenza. L'utente di Reddit "atradayse" ipotizza che Thanos conosca bene Tony da prima della Battaglia di New York per via delle sue incredibili capacità. Nel corso della Battaglia di New York, Thanos non scende in campo di persona, ma invia i Chitauri e Loki a fare il lavoro sporco. Anche se i dettagli del combattimento gli saranno stati riportati dai suoi sottoposti, non è qui che Thanos fa la conoscenza di Stark. Ricordiamo che il Titano non ha sentore di chi sia neppure Peter Quill, capace di possedere, seppur per poco la Gemma del Potere e figlio di celesti eppure il legame con Tony Stark, che potrebbe trovare risoluzione in Avengers 4, è innegabile.

Secondo la teoria di Reddit Tony Stark sarebbe speciale e si discosterebbe dagli altri eroi dell'MCU per le sue doti. In Iron Man Obadiah Stane chiede agli scienziati delle Stark Industry di costruire un reattore arc della stessa dimensione di quello di Tony. Gli scienziati spiegano che non sono in grado di farlo, mentre Tony completa il suo reattore arc in una caverna con una scatola di frammenti. L'intelletto superiore di Tony Stark lo rende dunque un'anomalia, il suo potere è incredibile ed è questa unicità che Thanos riconosce. I talenti di Stark sarebbero anche il motivo per cui Doctor Strange cede la Gemma del Tempo per salvare Tony da Thanos visto che il suo ruolo è centrale per salvare il mondo. A questo punto potrebbe essere Tony Stark da solo a salvarsi dalla situazione di pericolo in cui lo vediamo nel primo trailer di Avengers: Endgame, senza cibo né acqua e con l'ossigeno in diminuzione sulla Milano persa nello spazio.

Sappiamo che Avengers: Endgame porrà fine alla storia inaugurata da Iron Man dieci anni fa. Per Tony Stark potrebbe avvicinarsi la fine, ma questo lo scopriremo solo a partire dal 24 aprile al cinema.

