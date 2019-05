Avengers: Endgame, Taylor Swift fa chiarezza sulla teoria dell'easter egg

Taylor Swift ha disseminato dozzine di Easter egg che fanno riferimento al suo nuovo album, ma nessuno collegato ad Avengers: Endgame, la cantante ha così smentito una teoria dei fan del Marvel Universe.

"Alcuni fan si sono convinti che io abbia qualcosa a fare con Avengers: Endgame, mi sarebbe piaciuto moltissimo, ma nessuno me lo ha chiesto" ha confessato la Swift nel corso del The Ellen DeGeneres Show.

Le speculazioni su una potenziale connessione tra Avengers: Endgame e il nuovo disco di Taylor Swift sono nate dall'idea che il countdown sul sito della cantante indicasse una rivelazione da annunciare lo stesso giorno dell'uscita nei cinema di Endgame. La rivelazione in questione era "ME!", nuovo singolo della Swift con Brendon Urie. Adesso i fan sanno che il mistero collegato alla rivelazione non era la presenza della cantante in un cameo nel film Marvel e non c'è neppure una connessione musicale.

"Avevamo un singolo in uscita lo stesso giorno del film e avevo una canzone intitolata 'Endgame,'. Tutti hanno pensato che ci fosse un legame con me che combatto Thanos e io ve l'ho fatta di nuovo!" La speculazione, per Taylor Swift è parte del divertimento di questa industria: "Adoro comunicare attraverso gli Easter eggs. Credo che i migliori messaggi siano quelli criptici."

