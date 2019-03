Avengers: Endgame, il selfie irresistibile dei Vendicatori: "Thanos, stiamo arrivando per te"

Marica Lancellotti

Avengers: Endgame sarà la fine di un'era e il selfie postato poche ore fa da Jeremy Renner in compagnia dei Vendicatori suoi colleghi sembra confermarlo. Non soltanto per quel nostalgico bianco e nero, quasi a voler riprendere la scelta cromatica compiuta da Marvel nell'ultimo trailer rilasciato.

"Caro Thanos stiamo arrivando per te.... tuoi A6!" si legge nella didascalia che accompagna la foto con Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth e, naturalmente, Jeremy Renner più agguerriti che mai. E, come dice la frase più ripetuta in una delle ultime clip rilasciate di Avengers 4, "a qualunque costo", #whateverITtakes, come si legge tra gli hashtag. Il messaggio non potrebbe essere più chiaro per il villain interpretato da Josh Brolin, che ha spazzato via mezzo mondo e il resto dei loro compagni con il suo ormai celebre schiocco di dita.

L'immagine lascia trasparire la goliardia del cast, ma avrà sicuramente appesantito il cuore di molti fan che l'avranno letta come un estremo saluto di molti degli attori presenti ai propri personaggi. É della scorsa settimana la notizia dell'addio praticamente certo di Mark Ruffalo al MCU, così come si conosce da tempo la sorte affine di Chris Evans. Era stato proprio l'interprete di Captain America a dichiarare a Good Morning America: "Molti dei nostri contratti sono quasi finiti. Io, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, abbiamo tutti cominciato insieme e sento che il prossimo film sugli Avengers potrebbe segnare il nostro ultimo atto".

Se con Avengers: Infinity War i Marvel Studios hanno festeggiato i 10 anni di cinecomic, Avengers: Endgame, uno dei film più attesi del 2019, non solo chiuderà la fase 3 del MCU, ma potrebbe in effetti rappresentare un cambio della guardia nel mondo dei Vendicatori. Così, se post come quello di Jeremy Renner sembrano sempre più destinati ad essere un ricordo lontano, ci si chiede chi prenderà il loro posto in futuro ed è inutile negare che esiste già una lista di favoriti: Black Panther (Chadwick Boseman), Spider-Man (Tom Holland), Ant-Man (Paul Rudd) e Captain Marvel (Brie Larson).

Avengers: Endgame arriverà nelle sale italiane il 24 aprile 2019.