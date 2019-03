Mark Ruffalo abbandonerà il MCU dopo Avengers: Endgame!

Mark Ruffalo abbandonerà il Marvel Cinematic Universe dopo le avventure che vedremo sul grande schermo in Avengers: Endgame!

Negli anni passati è stato uno scherzo ricorrente quello tra Mark Ruffalo e i fratelli Russo riguardo l'imminente licenziamento dell'attore per colpa dei suoi spoiler, ma pare che l'abbandono sia davvero molto vicino. Secondo una fonte vicina al portale We Got This Covered, la star non tornerà più nel Marvel Cinematic Universe dopo l'attesissimo Avengers: Endgame.

Il report aggiunge che c'è solo una minuscola possibilità di un suo ritorno nella Fase 5; ovviamente queste notizie vanno confermate ufficialmente da ulteriori fonti, ma i fan online non sembrano affatto sorpresi. Dopo i fatti di Avengers: Infinity War, l'idea di un completo cambio di cast sembra tra le più comuni. Secondo una teoria pubblicata su Reddit tempo fa, in Endgame Bruce Banner sacrificherà la propria coscienza e il controllo del proprio corpo per recuperare la Gemma dell'Anima, liberando World Breaker Hulk.

Avengers: Endgame non è solo uno dei film più attesi del 2019, ma rappresenta anche la fine di un'era all'interno del Marvel Cinematic Universe, quella denominata da fan e addetti ai lavori come fase 3, e non è un mistero che la Disney stia già guardando avanti, a un futuro in cui dovrebbero fare la loro comparsa gli Young Avengers o New Avengers, come in molti ipotizzano che possa intitolarsi un prossimo progetto corale già in preparazione. Prima di allora, però, resta da capire che fine farà l'attuale team di supereroi Marvel.