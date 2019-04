Avengers: Endgame, Scarlett Johansson ha spoilerato il film, ma nessuno lo ha notato

Lo scorso aprile, Scarlett Johansson ha spoilerato al Jimmy Kimmel Live il suo destino in Avengers: Endgame, ma nessuno se ne è reso conto.

Nonostante gli sforzi dei Marvel Studios, anche Scarlett Johansson è caduta nel tranello degli spoiler di Avengers: Endgame, ma per fortuna nessuno si è accorto della sua gaffe.

Avengers: Endgame, una scena con Scarlett Johansson

Nel corso di un'ospitata al Jimmy Kimmel Live a inizio aprile, ospitata condivisa coi colleghi Avengers Robert Downey Jr., Chris Hemsworth e Paul Rudd, Scarlett Johansson ha fatto un innocente battuta che oggi sappiamo essere un riferimento clandestino alla morte di Iron Man e Black Widow.

"Mi sento come se questa fosse l'ultimo raduno degli Avengers in questo show" esclama Jimmy Kimmel a un certo punto.

"Il futuro è incerto" replica Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson, rivolta a lui, aggiunge: "Non mentirgli, non torneremo mai più" prima di scoppiare a ridere facendo passare il commento come uno scherzo.

Dopo la visione di Avengers: Endgame, abbiamo appreso che Black Widow si sacrifica sul remoto pianeta Vormir per permettere che Hawkeye recuperi la Gemma dell'Anima mentre Iron Man compi il sacrificio finale annullando gli effetti dello schiocco di dita di Thanos re sconfiggendo il Titano Pazzo una volta per tutte.

