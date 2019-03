Avengers: Endgame, il nuovo trailer anticipa l'arrivo dei Fantastici Quattro?

Il nuovo trailer di Avengers: Endgame contiene un Easter Egg che anticipa l'arrivo dei Fantastici Quattro? Questa sarebbe l'ipotesi formulata in una interessante teoria apparsa su Reddit.

Pochi giorni fa l'acquisizione di Fox da parte di Disney è stata completata. Purtroppo l'accordo ha causato la chiusura della divisione Fox 2000 e la perdita di numerosi posti di lavoro, ma per i fan si prospetta l'eccitante ipotesi dell'ingresso di eroi dei fumetti Marvel come gli X-Men e i Fantastici Quattro nell'MCU. I diritti di queste saghe, in mano a Fox fino alla conclusione dell'accordo, sono tornati ai Marvel Studios che avrebbero già grandi progetti per inserire questi eroi nel Marvel Cinematic Universe ora che la Infinity Saga volge al termine.

Ma veniamo alla teoria del fan insane_ravager il quale avrebbe scorto un importante riferimento ai Fantastici Quattro nel secondo trailer di Avengers: Endgame.

L'utente insane_ravager scrive: Nel secondo trailer di Avengers 4 vediamo un numero - 1064 - sullo sfondo mentre Scott Lang fissa i volantini sul palo. Quale è il significato di questo numero?

(a) Avengers #10 (1964) - Prima apparizione di Immortus (Nathaniel Richards, Earth-6311). Dal momento che è un viaggiatore nel tempo e i viaggi nel tempo nell'MCU sono collegati al Regno Quantico, questo potrebbe essere il motivo per cui il numero appare nella scena in cui è coinvolto Scott Lang.

(b) E se dopo la sua avventura nel Regno Quantico, Scott Lang finisse in un'altra epoca o in un'altra realtà, una Terra parallela, e la scena in questione del trailer lo vedesse intento a scoprire questo e non le conseguenze della Decimazione? Un certo genio (Reed o Nathaniel Richards) che sta studiando il Regno Quantico potrebbe aiutarlo a fare ritorno alla realtà corrente.

Leggi anche: Avengers: Endgame, ecco perché alcune scene del trailer sono in bianco e nero (e rosso)

Come possiamo vedere, questa teoria non sarebbe un semplice riferimento alla possibile comparsa dei Fantastici Quattro in Avengers: Endgame, ma fornirebbe una possibile chiave per il loro ingresso nell'MCU. I fan ricorderanno che la star Chris Evans, Captain America, ha un importante legame con i Fantastici Quattro. Prima di approdare al ruolo di Steve Rogers, Chris Evans è apparso in due film sui fantastici quattro interpretando Johnny Storm, alias Torcia Umana, ne I fantastici quattro e nel sequel I fantastici Quattro e Silver Surfer. Semplice coincidenza?

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame.

