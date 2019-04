Avengers: Endgame, i Russo: "La reunion tra Iron Man e Captain America non è nel film!"

Uno dei momenti più belli del trailer speciale di Avengers: Endgame diffuso pochi giorni fa è la reunion tra Iron Man e Captain America, ma i Russo hanno svelato che quella scena non è nel film.

I Marvel Studios stanno lavorando duramente per confondere le idee ai fan in modo da farli arrivare al cinema il più possibile ignari della trama di Avengers 4. Per giocare con le loro emozioni, pochi giorni fa è stato diffuso un trailer speciale di Avengers: Endgame che ha fatto sognare i fan visto che contiene la scena della tanto attesa reunion tra Iron Man e Captain America.

Avengers: Endgame, l'incontro tra Robert Downey Jr. e Chris Evans

Interrogati sulla scena in questione, però, i fratelli Russo, co-registi di Avengers: Endgame, hanno riso specificando che in realtà quella scena non è nel film. Anthony Russo ha cercato di spiegare meglio la faccenda, ma il fratello lo ha interrotto per poi commentare ambiguo "o forse è nel film" confondendo ancora di più le idee dei fan che si sono riversati sui social per sfogare la loro frustrazione.

La segretezza che circonda Avengers: Endgame è tale da impedire di distinguere le informazioni vere da quelle fittizie e Marvel si diverte a prendersi gioco coi fan seminando falsi indizi. A sollevare dubbi negli spettatori riguardo alla scena della reunion tra Iron Man e Captain America è l'aspetto di Chris Evans nella sequenza che appare modificata in CGI, forse per nascondere un'informazione essenziale. Al momento anche la stampa ha potuto vedere solo i primi sette minuti di di Avengers: Endgame, ma per adesso ancora niente è certo.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani partire dal 24 aprile.

