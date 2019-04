Avengers: Endgame, le reazioni della critica ai primi minuti del film Marvel

I Marvel Studios hanno mostrato Avengers: Endgame a una platea di giornalisti! Non proprio tutto il film, però, ma solo 7 minuti di girato diviso in due clip non consequenziali. Nonostante questo le reazioni della critica sono concordi: adesso sarà ancora più difficile aspettare il 24 aprile.

Avengers 4, in realtà, verrà mostrato integralmente alla stampa di tutto il mondo il 22 aprile, così solo allora si potranno conoscere i primi pensieri sul film completo. I video mostrati ieri a Burbank, in California, servivano solo per annunciare l'inizio del press tour, ma il risultato, sperato e ottenuto, è stato creare ancora più hype, non solo nella platea di addetti ai lavori ma, naturalmente, anche in qualunque fan si sia imbattuto nei loro commenti. Le due brevi sequenze sono state così descritte dal giornalista di ComicBook.com: "Prima di tutto c'è la squadra, molto interessante, formata da Tony Stark e Nebula. Ironia della sorte, una è costituita da parti metalliche e l'altro è diventato famoso per aver indossato un'armatura di metallo, ma la loro personalità non potrebbe essere più diversa: una ha un atteggiamento sempre aggressivo, l'altro ha problemi a prendere qualsiasi cosa seriamente. I due vivranno la loro parte di momenti disperati ma riusciranno anche a trovare un po' di sollievo in un gioco da tavolo".

Questa non è altro che la descrizione più o meno dettagliato della clip già mostrata al CinemaCon, sulla seconda invece vige ancora l'assoluto riserbo: sappiamo che si tratta prevedibilmente dei minuti introduttivi ma i Marvel Studios hanno espressamente chiesto ai giornalisti presenti di non divulgare per nessuna ragione il suo contenuto. Tuttavia alcuni di loro, via social, hanno chiaramente reso l'idea di quanto potrebbe essere sconvolgente.

Per Sabrina Graves di ComingSoon.net: "Una tortura, perché sono felice di rivedere i volti dei miei personaggi preferiti ma ho capito che sarà un addio per quelli che amo di più"

Got to check out some footage for #AvengersEndgame at Disney studios & honestly its torture because while I'm happy to see some of the faces I love step into the spotlight, it's a denouement for maybe the ones I love the most. pic.twitter.com/CQ0R1QbBwG — Sabina Graves (@SabinaHasNoR) 6 aprile 2019

Ha scherzato Dan Casey di Nerdist: "Wow! I fratelli Russo ci hanno appena mostrato 10 minuti di Avengers: Endgame e sembra incredibile. Non posso dire molto: sono sicuramente gli ultimi 10 minuti e coinvolgono Thanos, Cap, Tony e Wolverine (!) che si esibiscono in un numero di danza coreografo"

Wow! The Russo Brothers just showed us 10 minutes of #AvengersEndgame footage, and it looks amazing. Can't say much but it was definitely the final 10 minutes of the film and it involves Thanos, Cap, Tony, and Wolverine (!) doing a choreographed dance number. Anyway, cool stuff! pic.twitter.com/NDOH9YEotB — Dan Casey (@DanCasey) 6 aprile 2019

Dorian Parks di Collider: "Hanno appena finito di proiettare 2 clip di Avengers: Endgame! I Russo hanno scelto di mostrare 2 scene. Quello che ho visto mi è piaciuto e adesso sono molto più eccitato di prima per questo film!"

Just finished screening some of the footage from #AvengersEndgame!The Russo's showed us 2 clips. Loved what I saw. I'm 10x times more excited for the movie now pic.twitter.com/YXKlDOqw6x — Dorian Parks (@DorianParksnRec) 6 aprile 2019

Identica la reazione di Germain Lussier di Gizmodo: "Abbiamo visto 6-7 minuti circa di Endgame. Una clip era la stessa del CinemaCon, l'altra no ed entrambe mi hanno fatto venire ancora più voglia di vedere il film. E hanno fatto nascere un milione di domande".

We saw about 6-7 minute of Avengers Endgame. One part was the CinemaCon footage, another wasn't, both left my dying to see more and with a million more questions. Some of which I can ask this weekend. — Germain Lussier (@GermainLussier) 6 aprile 2019

Steven Weintraub di Collider ha già azzardato un voto, altissimo: "Ho visto circa 10 minuti del film. I primi 5 sembravano l'inizio, gli altri erano già stati mostrati. Non mi è permesso dire nulla di specifico ma se dovessi classificarlo sarebbe A+"

Just saw about 10 minutes of #avengersendgame at @DisneyStudios. The first 5 minutes was what appeared to be the beginning of the movie and the second 5 minutes was what I had previously seen at #CinemaCon. Not allowed to say anything specific but if I had to grade the footage A+ pic.twitter.com/tgSYMU1kKy — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 6 aprile 2019

Sulla stessa lunghezza d'onda il portale Geeks of Color: "Abbiamo visto un paio di clip di Avengers: Endgame e sembra già fantastico!"

We saw a couple clips from #AvengersEndgame today! The footage looked amazing. pic.twitter.com/pJkvllr2tt — Geeks of Color (@GeeksOfColor) 6 aprile 2019

Sean Gerber, autore di articoli a tema Marvel per diversi portali e magazine, ha così commentato: "Ho visto qualche scena di Endgame oggi. Preferirei che vedeste prima il film piuttosto che stare qui a descriverlo nel dettaglio. Allo stesso tempo tragico e dolce. Sono impressionato e adesso ho ancora più domande di quante ne avessi prima. Non vedo l'ora di scoprire il resto!"

I saw some #AvengersEndgame footage tonight. I'd rather let you see it for yourself than describe it in detail. It was simultaneously tragic and sweet. I'm beyond impressed and I've got even more questions now than I had going in. Can't wait to see the rest! pic.twitter.com/aOQRBfZLBO — Sean Gerber (@MrSeanGerber) 6 aprile 2019

Yolanda Machado, autrice per Cosmopolitan, The Wrap e Marie Claire ha così commentato: "Hanno appena proiettato qualche minuto di Avengers: Endgame e tutto quello che posso dire è che nessuno è pronto per quanto sta arrivando. Endgame sarà incredibile!"

I have now screened #AvengersEndgame footage and all I can say is that you are not prepared for what's coming. Endgame is going to be craaazzzyyyyy! pic.twitter.com/WR99AafXik — Yolanda Machado (@SassyMamainLA) 6 aprile 2019

La blogger Tiffany Minkus ha postato una sua foto davanti al materiale promozionale di Avengers: Endgame dicendo solo: "Sto impazzendo, e non posso dirvi il perché...." lasciando quindi immaginare ai suoi follower che il nuovo cinecomic Marvel sarà assolutamente incredibile.

I am f r e a k i n g o u t and I can't even tell you why... #AvengersEndgame pic.twitter.com/NBeDVfh1qf — Tiffany Mink (@minkus) 6 aprile 2019

Dalle prime reazioni, dunque, possiamo comprendere una volta di più perché la durata maxi di Avengers: Endgame non servirà certo a scoraggiare milioni di fan in tutto il mondo che sono già lì con il biglietto in mano. D'altronde lo diciamo da mesi: si tratta di uno dei film più attesi dell'anno per cui le previsioni di incasso sono già da record. L'appuntamento per il pubblico italiano con i supereroi preferiti del MCU, qualunque sarà il loro destino, è per il 24 aprile.