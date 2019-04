Avengers: che cast ci sarebbe stato negli anni '90? Ecco il video!

Cosa sarebbe successo se la saga degli Avengers fosse stata girata negli anni '90? Questo si sono chiesti i ragazzi di What's The Mashup, che hanno condiviso online uno spassoso trailer di Avengers con un cast mozzafiato!

The Avengers 90's Cast Trailer è un trailer fanmade che ha deciso di rivedere la saga più amata del Marvel Cinematic Universe in chiave anni '90: Tom Cruise è diventato Iron Man, Brad Pitt è Thor, Keanu Reeves è Doctor Strange, Elijah Wood è Spider-Man, Sarah Michelle Gellar è Captain Marvel, Jean-Claude Van Damme è Captain America, Milla Jovovich è Vedova Nera e David Hasselhoff è diventato Nick Fury. Che ve ne pare?

Un modo come un altro per riempire l'attesa per Avengers: Endgame, la cui trama ufficiale riporta: Thanos ha schioccato le dita in Avengers: Infinity War e metà della vita sulla Terra si è dissolta all'istante. Adesso un gruppo di guerrieri, inclusi Captain America, Black Widow, Iron Man, Thor e Hulk, uniscono le forze per contrapporsi al genocidio del Titano Pazzo.

Dal momento che i nostri eroi non sono stati in grado di fermare Thanos la prima volta, cosa li fa credere di riuscirsi adesso? La risposta sarebbe nell'incredibile potere di Captain Marvel o negli infinitamente piccoli spazi tra atomi accessibili da Ant-Man. Avengers: Endgame riscriverà il Marvel Cinematic Universe come lo conosciamo. Quando tutto sarà finito, niente sarà più lo stesso.

