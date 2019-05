Avengers: Endgame, i Russo erano preoccupati per la salute di Chris Hemsworth sul set

I Russo hanno ammesso di essersi preoccupati per la salute di Chris Hemsworth per via delle fatiche di Avengers: Endgame.

I fratelli Russo hanno ammesso di essere stati molto preoccupati per la salute di Chris Hemsworth sul set di Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame - Thor e Carol Danvers

Neppure il Dio del Tuono è immortale e i Russo se ne sono resi conto dopo il tour de force a cui è stato sottoposto Chris Hemsworth durante la lavorazione di Avengers: Endgame.

Il post-Decimazione non è stato facile per gli Avengers, ma Thor è colui che ha subito il cambiamento fisico più evidente, dandosi all'alcool, al junk food e ingrassando vistosamente. Al di là degli effetti comici, questa versione di Thor grasso ha sollevato polemiche tra i fan di Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame, Chris Hemsworth è un Thor molto transandato

Avengers: Endgame è stato girato back-to-back con Avengers: Infinity War, non c'era tempo per permettere a Chris Hemsworth di ingrassare e dimagrire così ha indossato una tuta imbottita che simulava il peso in più. Tuta davvero pesante, anche per il muscoloso Chris Hemsworth.

"Dovevamo andare avanti e indietro" spiegano i Russo. "Mentre stavamo girando Endgame in cui era più grasso abbiamo dovuto girare alcune scene di Infinity War, così Chris ha dovuto alternare rapidamente i due look. Doveva indossare una tuta imbottita molto pesante. Questa tuta ha iniziato a gravare sulla sua schiena, il che è preoccupante quando hai qualcuno con una tale fisicità."

I Russo hanno però difeso la scelta di avere un Thor grasso spiegando: "E' una manifestazione della condizione mentale del personaggio, e crediamo che sia uno dei suoi aspetti più umani. E' un'esperienza comune a molti la depressione e il dolore." La reazione di Chris Hemsworth al suo Thor grasso conferma questa ipotesi.

Avengers: Endgame, tutte le citazioni agli altri film Marvel

La timeline iniziata con Iron Man trova una conclusione in Avengers: Endgame. Se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

Avengers: Endgame è al cinema. Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame.