Chris Hemsworth è pronto a tornare per il terzo film di questa saga action amatissima

Chris Hemsworth tornerà finalmente nei panni di Tyler Rake. A tre anni dall'uscita del secondo film, Deadline ha confermato che l'attore ha ufficialmente firmato per recitare nel terzo capitolo della saga Netflix.

Sam Hargrave tornerà alla regia dopo aver diretto i primi due film per Netflix, mentre Idris Elba e Golshifteh Farahani riprenderanno i rispettivi ruoli di Alcott e Nik Khan. I dettagli della trama sono per ora top secret.

Tyler Rake 2: Chris Hemsworth in una scena

I fratelli Russo tornano come produttori della saga

I due registi rimangono a bordo come produttori, insieme ad Angela Russo-Otstot, Michael Disco e Ari Costa della AGBO. Hemsworth e Benjamin Grayson produrranno per la Wild State insieme a Hargrave, Patrick Newall, Eric Gitter e Peter Schwerin.

La produzione inizierà quest'estate, con David Weil, autore di Citadel e Hunters, che si è occupato della sceneggiatura. Quest'ultimo ha preso il posto di Joe Russo, che aveva scritto i primi due capitoli ed è attualmente impegnato a lavorare con suo fratello, Anthony, su Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Tyler Rake 2: Chris Hemsworth in una scena

Chris Hemsworth ha amato la sceneggiatura di Tyler Rake 3

Basato sul graphic novel di Ande Parks, Ciudad, Extraction Tyler Rake è stato pubblicato su Netflix nel pieno della pandemia di COVID nel 2020. È diventato subito un successo sulla piattaforma di streaming e quello che era stato concepito come un film a sé stante ha presto ottenuto un sequel, Tyler Rake 2, nel 2023 (il che ha significato riportare in vita il personaggio di Rake).

Il seguito ha riscosso un successo ancora maggiore e si dice che Hemsworth "stesse valutando le opzioni per questa estate e si sia entusiasmato dopo aver visto l'ultima sceneggiatura di Tyler Rake 3. Con Hemsworth a bordo, lo studio ha puntato sulle riprese in estate per venire incontro alle esigenze di un altro suo progetto, Kockroach, le cui riprese inizieranno questo mese".

Quando uscirà su Netflix il terzo film della saga

Al momento non c'è ancora una data d'uscita confermata per Tyler Rake 3, ma visto che le riprese prenderanno il via questa estate, se aggiungiamo una fase di post-produzione impegnativa in cui aggiungere gli effetti visivi (anche se molto del lavoro viene fatto sul set) è probabile una distribuzione per il 2027.