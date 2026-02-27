Chris Hemsworth: "A Los Angeles i paparazzi mi aspettavano fuori casa"

Chris Hemsworth, alcuni anni fa, ha deciso di non vivere più a Los Angeles e si è trasferito in Australia con la sua famiglia.

La star della Marvel, mentre era ospite del podcast SmartLess, ha spiegato il motivo di questa sua scelta, compiuta all'apice della popolarità grazie al suo ruolo di Thor nel MCU.

La scelta di trasferirsi in Australia

L'attore ha ricordato: "Abbiamo preso quella decisione proprio quando sono nati i miei ragazzi ed eravamo a Los Angeles e non ci piaceva come vivevamo. Nessun progetto stava venendo girato lì. Stavamo girando in ogni altro posto e poi... Arrivavi a casa e c'erano i paparazzi e tutti i tipi di trappole vivendo in quell'area".

Chris Hemsworth non ha quindi esitato nel dichiarare che trasferirsi con la moglie Elsa Pataky e i figli in Australia sia stata la scelta migliore. L'interprete di Thor nei film Marvel ha sottolineato: "Quando ritorni a casa quando hai concluso un lavoro, vuoi andare in vacanza? Per me tornare a casa sembra una vacanza. Abbiamo una grande fattoria, cavalli, moto e surf".

I prossimi progetti dell'attore

Chris ha debuttato nel ruolo del supereroe dei fumetti Marvel nel 2011 e ha ripreso recentemente la parte in occasione di Avengers: Doomsday, in arrivo a dicembre nei cinema di tutto il mondo.

In queste settimane l'attore australiano è impegnato nella promozione del film Crime 101 - La strada del crimine, targato Amazon MGM, di cui potete leggere la nostra recensione.

Ambientato a Los Angeles, il thriller racconta la storia di uno sfuggente ladro di gioielli (Hemsworth) che pianifica rapine ad alto rischio lungo l'autostrada 101. Mentre si prepara per il suo ultimo colpo, incrocia la strada di un'agente assicurativa (Berry), costringendo i due a collaborare e lavorare insieme.

Quando un detective instancabile (Mark Ruffalo) si avvicina all'operazione e la rapina multimilionaria si avvicina, il confine tra cacciatore e preda si fa sempre più labile, costringendo tutti e tre a confrontarsi con le proprie azioni.