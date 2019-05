Avengers: Endgame, i fratelli Russo confermano che Loki potrebbe essere ancora vivo

E se Loki fosse ancora vivo dopo quanto accaduto in Avengers: Endgame? La conferma a tale ipotesi arriverebbe proprio dai registi, i fratelli Russo, e avrebbe implicazioni importanti per la serie tv sul Dio dell'Inganno in arrivo su Disney+.

Avengers: Endgame conclude la Infinity Saga, lungo capitolo dell'MCU avviato da Iron Man nel 2008. Il contenuto del film influenzerà profondamente il futuro dell'MCU, ma Avengers: Endgame avrà importanti conseguenze anche per le serie tv Disney+ in arrivo.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

Nel film gli Avengers viaggiano indietro nel tempo per ritrovare le Gemme dell'Infinito e invertire gli effetti della Decimazione. Un gruppo di Vendicatori torna indietro fino al 2012, all'epoca della Battaglia di New York vista in The Avengers, ma la missione non va come previsto, dal momento che Loki (Tom Hiddleston) usa la Gemma dello Spazio per sfuggire agli Avengers e trasportarsi in una location ignota.

Nel finale di Avengers: Endgame, Captain America torna indietro nel tempo fin quando le Gemme dell'Infinito sono state rubate per rimetterle a posto, ma per i fratelli Russo Loki sarebbe ancora in fuga. In un'intervista, i Russo hanno svelato ad Business Insider che il Loki di quell'epoca ha creato la propria timeline:

"E' complicato, ma sarebbe impossibile per Cap modificare la timeline se non avesse trovato Loki. Nel momento in cui Loki compie un gesto come prendere la Gemma dello Spazio, crea una nuova branca di realtà."

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

Avengers: Endgame avrà dunque importanti conseguenze sulla serie tv su Loki in preparazione. Loki è stato ucciso da Thanos in Avengers: Infinity War, perciò si potrebbe pensare che la serie tv sia ambientata prima del film. Potrebbe essere così, oppure lo show potrebbe svolgersi in una realtà alternativa. Il trailer di Spider-Man: Far From Home svelato ieri conferma che gli eventi di Infinity War ed Endgame hanno creato un multiverso. Le serie Disney+ "si intersecheranno ai film in maniera grandiosa", come anticipa il Presidente dei Marvel Studios president Kevin Feige. "E' una forma di narrazione completamente nuova che vogliamo esplorare".

La timeline iniziata con Iron Man trova una conclusione in Avengers: Endgame. Se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

